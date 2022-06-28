日本東京連4天酷熱 全國一週4551人中暑送醫

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）受到高氣壓籠罩，日本全國今天有100處觀測到氣溫逾攝氏35度（猛暑日的標準），東京市中心連4天猛暑日。上週（6月20至26日）日本中暑送醫者4551人，創6月單月新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳今天上午11時（台灣時間10時）宣布，九州北部及四國、中國地方、近畿、北陸地區的梅雨季節結束（出梅）。這是開始統計梅雨數據的1951年以來，最快出梅的紀錄。

北陸地區出梅比往年早25天、九州北部、中國地方、近畿出梅比往年早21天、四國出梅比往年早19天。今年梅雨期間，中國地方、近畿、北陸是14天、四國15天、九州北部17天。除了北陸以外的地區，創梅雨期間最短紀錄。

日本各地今天氣溫上升，山梨縣甲洲市勝沼觀測到攝氏38.7度、岐阜縣多治見市攝氏37.9度、愛知縣豐田市攝氏37.8度、埼玉縣鳩山町攝氏37.3度、富山市攝氏37.1度。

東京的市中心今天下午1時許（台灣時間12時許）觀測到攝氏35.1度，就6月的情況，首度出現連續4天是氣溫逾攝氏35度的猛暑日。今天日本猛暑日的地點多達100處，創本季新高紀錄。

日本氣象廳與環境省今天對山梨、福井、島根、德島、愛媛、長崎、熊本、大分、鹿兒島各縣以及沖繩縣的沖繩本島地方發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾做好防中暑的準備。

日本總務省消防廳今天公布上週（6月20至26日）日本全國因中暑送醫的人數有4551人，比上一週多出約3200人，就6月來說，創新高紀錄。上週因中暑送醫者當中，有89人重症，4人死亡。中暑送醫者當中，65歲以上的高齡者有2458人，約占半數。

日本氣象廳表示，明天（29日）從東北南部到九州一帶天氣晴朗，預估最高溫群馬縣前橋市、埼玉縣熊谷市及秩父市氣溫可能達攝氏39度。櫪木縣宇都宮市、山梨縣甲府市、兵庫縣豐岡市氣溫可能達攝氏38度。

日本多處持續出現酷暑情況，日本政府預估東京電力公司供電轄區29日的備轉容量率低於5%，因此今天宣布，「電力供需窘迫注意報」（次於警報）持續實施。本月26日日本政府首度發布電力供需窘迫注意報，繼26、27日，今天是第3度發布。

日本政府呼籲東京電力公司轄內1都8縣的家庭及企業，盡量配合節約用電，但也要適當的使用冷氣以避免中暑。

有關在酷熱的天氣中，民眾在戶外是否戴口罩的問題，日本厚生勞動大臣後藤茂之今天在內閣會議後的例行記者會上表示，一直宣導呼籲民眾提防中暑，在戶外的話，人與人之間不是很近距離接觸、且不交談的情況下，可卸下口罩。（編輯：黃自強）1110628