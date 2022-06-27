中國多地高溫考驗供電 中電聯：不會重演大限電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國河南、河北等多地電網近期用電負荷創新高，中國電力企業聯合會表示，若出現極端氣候現象及自然災害等，將使供電壓力加大，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。

根據「上觀」新聞今天報導，受經濟加快恢復和持續高溫影響，中國多地用電負荷創歷史新高，電力供需受到關注。

報導指出，25日天津氣溫已經升至攝氏39度，全市用電負荷創今年新高。對此，天津市透過建立「虛擬電廠」，把約510個電力大戶納入可隨時調整負荷的資源池，並給予一定的經濟補貼，緩解用電緊張情況。

受高溫影響，6月以來，國家電網公司經營區域內，河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網，以及西北電網用電負荷創歷史新高。

國網河南電力調控中心副主任李巖說明，6月中旬以來，河南連續多日出現高溫天氣，全網負荷已連續3次創歷史新高，其中高峰時段降溫負荷占比超過40%，同時工商業用電也在持續增加。

中國6月以來電力消費年增已經由負轉正，隨著夏季高溫天氣到來，預估增速將進一步回升。

中國電力企業聯合會統計與數據中心主任王益烜預估，今年迎峰度夏期間全國電力供需總體平衡，若出現極端氣候現象及自然災害等，部分區域在用電負荷高峰期可能會存在時段性供需偏緊情況，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國去年大規模限電波及10多個省份，主要原因是電煤短缺造成供電緊張。其中遼寧、吉林和黑龍江等東北省份更要「拉閘限電」，嚴重影響居民生活，在中國的公司也受影響，必須停產。

當時官媒中國新聞週刊引述專家說，在「碳達峰」、「碳中和」目標的背景下，預計「十四五」（2021至2025年）期間，中國更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110627