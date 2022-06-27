更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國多地高溫考驗供電 中電聯：不會重演大限電

2022/6/27 15:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國河南、河北等多地電網近期用電負荷創新高，中國電力企業聯合會表示，若出現極端氣候現象及自然災害等，將使供電壓力加大，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。

根據「上觀」新聞今天報導，受經濟加快恢復和持續高溫影響，中國多地用電負荷創歷史新高，電力供需受到關注。

報導指出，25日天津氣溫已經升至攝氏39度，全市用電負荷創今年新高。對此，天津市透過建立「虛擬電廠」，把約510個電力大戶納入可隨時調整負荷的資源池，並給予一定的經濟補貼，緩解用電緊張情況。

受高溫影響，6月以來，國家電網公司經營區域內，河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網，以及西北電網用電負荷創歷史新高。

國網河南電力調控中心副主任李巖說明，6月中旬以來，河南連續多日出現高溫天氣，全網負荷已連續3次創歷史新高，其中高峰時段降溫負荷占比超過40%，同時工商業用電也在持續增加。

中國6月以來電力消費年增已經由負轉正，隨著夏季高溫天氣到來，預估增速將進一步回升。

中國電力企業聯合會統計與數據中心主任王益烜預估，今年迎峰度夏期間全國電力供需總體平衡，若出現極端氣候現象及自然災害等，部分區域在用電負荷高峰期可能會存在時段性供需偏緊情況，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國去年大規模限電波及10多個省份，主要原因是電煤短缺造成供電緊張。其中遼寧、吉林和黑龍江等東北省份更要「拉閘限電」，嚴重影響居民生活，在中國的公司也受影響，必須停產。

當時官媒中國新聞週刊引述專家說，在「碳達峰」、「碳中和」目標的背景下，預計「十四五」（2021至2025年）期間，中國更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族