東京高溫創1875年來新高 電力吃緊情況加劇

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（中央社東京28日綜合外電報導）今天是日本連續第4天面臨高溫，東京的高溫也打破近150年來6月的最高溫紀錄，當局警告用電仍舊吃緊，引發對於停電的憂心。

在連續3天的氣溫超過攝氏35度後，東京今天的最高溫預料將會達到36度，這是1875年開始記錄以來，最嚴重的6月連續高溫情況。

今天稍早，因中暑而住院的病例增加，東京許多人無視政府的建議，仍舊在戶外戴著口罩，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延兩年多所遺留的問題。

當局連兩天要求東京地區用戶節約用電，以避免迫在眉睫的停電真的發生。熱浪在參議院大選前不到兩週時來襲，而民調顯示，電費等物價上漲的問題，成為選舉期間的民調裡，選民最關心的議題，政府的支持率在下滑。

富士新聞網（Fuji News Network）稱，截至當地時間上午9時，已有13人疑因中暑被送往醫院。媒體稱，據信至少已有兩人因中暑喪命，這使當局減緩對節電的呼籲。

日本經濟產業大臣萩生田光一（Koichi Hagiuda）在記者會上說：「顯然有些年長者因為我們要求民眾節電而關閉了空調，但拜託各位，天氣那麼熱，對於降溫的事，請不要猶豫。」

日本政府昨天警告，東京和周邊8個縣的備轉容量率今天下午可能低於5%，這已經接近能確保穩定供電的最低限度3%。備轉容量率若低於3%，就可能導致電力短缺和停電。

包括經濟產業省在內，日本政府的辦公室昨天在下午及傍晚關上部分電燈，經濟產業省更停用大樓內25%的電梯。

在雅虎日本（Yahoo Japan）的一項調查中，約21%的受訪者表示，使用空調可以幫忙他們抵抗高溫，有約53%的人將補充水分列為第一優先，只有12%的人表示，在政府規定戶外不用再戴口罩後，他們已經沒戴口罩了。

儘管預料在7月10日的參議院選舉會有不錯的表現，但日本首相岸田文雄帶領的執政黨，仍面臨物價上漲的不利因素，日圓貶值導致進口的成本拉高，這使情況更為惡化。

在日本放送協會（NHK）6月24日到26日對選民進行的民調中，岸田內閣的支持率為50%，低於前一週的55%。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110628