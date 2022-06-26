東京飆36.2度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本關東地方等地近日持續高溫，東京市中心今天飆出追平當地6月最高溫紀錄的攝氏36.2度，氣象單位預測高溫可能持續到7月初，也讓相關地區供電可能拉警報。

日本讀賣新聞報導，日本目前被高氣壓籠罩，今天包括關東地方等地氣溫上升。日本氣象廳表示，截至下午3時止，全國有29地出現最高溫逾攝氏35度的「猛暑日」。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

東京市中心今天高溫更勝昨天飆到36.2度，追平當地觀測史6月最高溫紀錄。

日本氣象協會表示，氣象廳在全國設置AMeDAS（地區氣象觀測系統）的地點，有約半數觀測到逾30度的「真夏日」，目前預估這波高溫將續到7月初。

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日本放送協會（NHK）報導，受到近日天氣持續酷熱影響，日本政府預估東京電力公司轄內地區的27日備轉容量率可能低於5%，今天首度發布「電力供需窘迫注意報」，呼籲各界在可能範圍內配合節約用電。

電力供需窘迫「注意報」跟「警報」的差別，在於當預估隔天備轉容量率低於5%時會先發布「注意報」；如果預估隔天備轉容量率可能低於3%時，將發布「警報」強化相關對策，進一步呼籲各界配合節電。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110626