吳德榮：兩熱帶擾動發展 7月有機會出現雙颱

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，南高屏、花東可能出現攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模擬在7月2日南海及台灣東方海面各有一個熱帶擾動發展，皆有機會發展成颱風。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市地區、台東縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式，模擬未來幾天南海、台灣東方海面各有「熱帶擾動」發展。7月2日晚間8時，南海的機率最高值已提高到90%以上，台灣東方最高值約70%，兩者發展成颱風的機率則分別為40%，30%。

吳德榮指出，兩「熱帶擾動」間距離，並不致有典型「藤原效應」，但彼此間接影響行徑的力量還是存在，故歐洲與美國、加拿大模式模擬皆有顯著差異，各國模式也都將持續調整，應繼續觀察。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天至30日「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣逐漸增多，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部晴午後多雲，高溫仍在35、36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有大雷雨，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7月1日至4日兩個「熱帶擾動」外圍雲系影響、雲量增多，各地有局部短暫陣雨，並有明顯降雨；模擬不確定性高，且持續調整中，應隨時注意更新最新資料。（編輯：黃世雅）1110628