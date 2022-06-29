夏季用電高峰來臨 中國多省調高耗能企業電價

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）受熱浪影響，中國夏季用電高峰期提早來臨，多省著手調高耗能企業電價。分析指出，此舉有效地調節並保障電力系統穩定，然而也會造成企業負擔。政策應更細緻，避免單純漲價。

據第一財經報導，因為生產復甦和持續高溫影響，中國多個地區今年6月的用電負荷創下歷史新高。以中國國家電網監測的資料顯示，包含河北、山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網，以及西北電網用電負荷均創歷史新高。

此外，江蘇電網最高用電負荷比去年提前19天破億，夏季用電高峰提前到來。

報導提及，為了應對用電量大幅提升的情形，各地發布的相關政策除了從供給側著手電力保障外，許多省份都將目光聚焦在需求測的市場化調節，首當其衝的就是高耗能企業。

據報導，雲南、寧夏、浙江、湖南等多省已陸續發布針對高耗能企業的電價調整方案，其中浙江省能源局發布的方案，電價漲幅上看35%；湖南公布的調整方案中提及，超出合約規定的用電，每度電最高可能加價人民幣10元（約新台幣44元）。

2021年下半年中國一度面臨電力供給短缺的壓力，高耗能企業電價是否要漲與怎麼漲，成為社會關注的問題。中國國家發展改革委員會於當年10月中旬發布「通知」，宣布燃煤發電市場交易價格的浮動範圍，上調為漲跌幅原則上均不能超過20%；高耗能企業的市場交易電價不受上漲20%限制。

報導引述廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強分析，目前中國國內高耗能產業在全社會用電量中的占比超過40%，其中僅鋼鐵、水泥和有色金屬三個產業的用電就占了全社會用電量的20%，但是這些產業的附加值並不高。

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他說，過去很多地方實際上對於高耗能企業的電價是打了折扣的，借此吸引相關企業入駐，增加稅收。「在供需不平衡的背景下，這種做法並不合理，改變勢在必行。」

然而報導中也有業內人士表示，調整高耗能企業電價不宜「一刀切」，要區別「高耗能」和「高能耗」如果不加區別漲電價，將對這些電力成本高的基礎性行業造成打擊。「要打擊的是那些不注意技術升級、不加強耗能管理、不突出科學管控的高能耗企業，而不是所有的高耗能企業」。（編輯：曹宇帆）1110629