韓國6月CPI年增6% 逾23年新高

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（中央社記者廖禹揚台北5日電）韓國統計廳今天發布6月消費者物價指數（CPI）108.22，較去年6月上漲6%，為23年7個月以來最高紀錄；其中外食物價上漲8%，創下30年來新高。

韓聯社報導，韓國CPI增幅去年連續6個月維持在3%以下，但在去年10月增幅超過3%後持續上漲，今年3、4月都超過4%，5月漲逾5%，6月增幅達到6%，為1998年11月亞洲金融危機以來最高紀錄。

統計廳分析，國際原料及糧食價格上漲推升材料與燃料成本，導致工業產品與個人服務價格上漲，成為物價上漲主因，對漲幅貢獻度分別為3.24個百分點及1.78個百分點。

與去年6月價格相比，工業產品價格整體上漲9.3%，其中輕油價格增幅高達50.7%，汽油31.4%、煤油72.1%，石油類整體價格上漲39.6%，為1998年10月以來最大增幅；水、電、天然氣價格上漲9.6%；個人服務價格上漲5.8%，公共服務價格上漲0.7%。

值得注意的是，個人服務中的外食價格較去年上漲8%，為1992年10月以來最高紀錄，炸醬麵、炸雞、飯捲等韓國常見外食選項價格增幅都達到雙位數，對整體物價漲幅挹注1.01個百分點，較上個月的0.94個百分點擴大。

反映一般民眾體感物價變化的生活物價指數則增加7.4%，同樣是1998年11月以來最高紀錄；扣除農產品及石油類產品的核心消費價格指數則上漲4.4%，為2009年3月以來最高值。

韓國中央銀行、韓國銀行今天上午召開會議盤點國內物價狀況，判斷在國際油價高漲、防疫鬆綁刺激需求、電價及瓦斯價格調漲影響下，消費者物價還會持續快速上漲一段時間。（編輯：高照芬）1110705