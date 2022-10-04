中南海政變傳言多 分析：傳播者思維停留在以前

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中共20大前夕，有傳言指中南海政變，總書記習近平（後）被軟禁。專家鄧聿文解析，「習近平沒有對手」，傳謠者的看法和思維模式還停留在以前。圖為習近平9月30日抵達人民大會堂時揮手致意。（路透社）

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（中央社台北4日電）中共20大前夕，有傳言指中南海政變，總書記習近平被軟禁。專家鄧聿文解析，許多人看不到中南海遊戲規則早已改變，「習近平沒有對手」，傳謠者的看法和思維模式還停留在以前。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文3日在美國之音（VOA）中文網發表評論文章說，同往屆中共黨代會相比，今年的輿論環境明顯不同，就是針對中南海的謠傳特別多，包括政變。最新傳言是習近平稍早訪問中亞回國後遭政敵軟禁。

文章指出，由於對現狀的無可奈何，許多人因此懷有期待，希望在蛛絲馬跡中看到某種不利於習近平的變化，並將它放大。這種思維可以理解，但若真的相信中南海發生政變，「並想通過政變之類謠傳謠翻習近平政權或者中共，至少從當下來說，是很不現實的」。

鄧聿文表示，這些政變謠傳沒有基本事實的支撐，只是看到某種跡象，於是就產生聯想，但二者其實無法建立邏輯關係。

他以最近這次的政變謠傳為例說，習近平未參加上海合作組織峰會晚宴，回國後又缺席重要的軍方會議，原因可能是擔心在晚宴感染COVID-19病毒，以及遵守防疫規定而隔離一段時間，「清零是習（近平）強加給大眾的，你強行推行的政策當然自己先要遵守，哪怕是做表面文章」。隔離時間一到，習近平也就公開了活動。

這位專家表示，「不論政變謠傳者出於怎樣的心理動機製造或傳播此類謠言，有一點是肯定的，他們對中南海的看法和思維模式還停留在以前，過於從政治鬥爭的角度去看待中共高層不同的政策分歧，並放大它的激烈程度。」

他說，中南海的黑箱作業模式固然讓外界猜不透「海」裡發生了什麼，習近平同時也發出「偉大鬥爭」的號召，但從中共文件、官方學者的解讀，都讀不出偉大鬥爭指的是人事、權力和路線方面的鬥爭，而更多強調的是中共黨員幹部面對複雜多變形勢以及艱難困苦任務，要有鬥爭的精神、意志、本領和自覺性。

鄧聿文指出，自習近平成為核心、一統中共這個「江湖」後，此類鬥爭不能說完全絕跡，但大大減少，尤其是針對習近平的權力和路線鬥爭不會存在，原因很簡單，「習近平沒有對手」。

他指出，有別於發動文革的前領導人毛澤東與當時二把手劉少奇之間的權鬥，習近平和他的中南海對手之間並未到你死我活不相容的地步，需要後者發動政變加以軟禁。

此外，他說，習近平目前在制服黨內同僚方面有個十分有效的政治工具，就是在政治建設的遮掩下，在黨內建立一套全新的政治規範，可以利用黨機器和制度合法地迫使黨內同僚接受習近平的領導。

鄧聿文說，習近平這些年在政治上做了兩個動作，一是在國家推行治理體系和治理能力的現代化；二是在黨內大搞政治建設。兩者都是要將習近平的意志變成一種規範，前者是所謂的習氏法治，後者則在黨內立規。

其中習近平為黨內高層立下的一個政治規矩就是政治局委員、書記處書記，人大常委會、國務院、全國政協黨組成員以及最高法、最高檢黨組書記，年終須向習近平作書面述職。包括毛澤本在內的前中共領導人從未如此有意識地將自身和其他政治局成員拉開距離。

他指出，「這一招非常厲害，因為他（習近平）是以黨中央的名義搞的，如果有哪個政治局委員不向他述職，問題的性質就變了，不只是對他個人權威的藐視，變成了對黨的總書記的藐視，從而也是對黨中央的藐視，換言之，是一種反黨行為。」

鄧聿文強調，中共現在的官僚，也許有膽量反習近平，但絕對沒有膽量反黨，離開了黨，他什麼都不是。

這篇評論說，在習近平掌控黨機器和合法性的情況下，中南海的高官都害怕擔了反黨罪名，盡管中共如今不用這個指控。

鄧聿文表示，「可以說，習（近平）用這一手，再加上反腐，徹底改變了中南海的遊戲規則，馴服了他的黨內同僚。」若習近平的意見與多數常委發生衝突而他又不願改變時，能夠想像的情形是多數常委遷就於他，而不是相反。清零政策就是現成一例。

他說，「可惜，很多人看不到中南海遊戲規則早已改變，指望李克強們或退下來的總書記和常委去反習（近平）。」（編輯：周慧盈/張淑伶）1111004