習近平展開第3任期之際 中國人口危機步步逼近

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（中央社香港3日綜合外電報導）中國國家主席習近平即將在20大取得第3個領導人任期，但在政治舞台下，中國社會正發生更廣泛的變化。全球人口最多的國家今年將開始萎縮，這將導致政府經濟工具效用減弱。

英國「金融時報」報導，人口學家預測，中國的人口將自2022年開始萎縮，這將成為對其未來產生深遠影響的關鍵轉捩點。

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）中國人口變化專家王豐說：「中國人口下降恰逢習近平第3任期的開端，這不僅具備象徵意義，也有實際意義。」

儘管習近平顯然仍占據政治優勢地位，但他可以動用的經濟工具越來越受限於房地產崩盤、連續封城措施損害消費者信心，以及地方政府財源短缺等因素。

中國人口高齡化進程將在習近平的第3個任期內加速，這將進一步削弱北京刺激成長和管理經濟危機的能力。

中共自1980年開始實施「一胎化政策」。在接下來的5年裡，「一胎化」時代成為父母的第一批人將逐漸從60、70多歲的「初老期」（young-old），步入80多歲的下一階段。

金融時報依據聯合國與中國人口研究智庫「育媧人口研究」的相關數據分析，到2100年時，中國人口將跌破8億人大關。

王豐指出，由於人數日益增加的「中老期」（old-old，約75至84歲）族群罹患慢性病的可能性上升，這將對他們的子女和整個國家帶來更高的照護需求。

地方政府如今正設法滿足不斷飆升的醫療和社會照護成本。在中國各地，花費在清零基礎設施上的龐大支出激增，而來自房地產的稅收卻直線下降。

然而，並非所有專家都對人口高齡化的經濟衝擊抱持悲觀態度。

澳洲國立大學（Australian National University）中國經濟研究學者葛麗珍（Jane Golley）表示，勞動年齡人口減少，是中國經濟發展的自然結果。

葛麗珍指出：「勞動力縮減，意味勞力供應降低，這也代表工人可以要求更高的薪資。」她還說，隨著中國人口減少，人均國內生產毛額（GDP）的增長將超過整體GDP增長速度。

其他專家則警告，中國可能還沒過渡到已開發經濟體的消費主導經濟模式，就先失去其在製造業的成本優勢。

多年來，中國的出生率一直在下降。從2012年習近平上台到2021年，嬰兒年出生率已驟減逾45%，去年僅有1060萬。

北京於2016年放寬全國計畫生育政策。此後，地方政府宣布延長產假，並為新手父母提供補貼。

在大型經濟體中墮胎率最高的中國也自去年開始加強管控非醫療目的墮胎行為。專家警告，官員可能採取更激烈的手段，以限制女性墮胎的機會。

然而，北京刺激生育的措施收效甚微，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和嚴格清零政策也對年輕人結婚生子構成更大的阻礙。

高房價和可觀的教育支出也是低生育率背後的主因。根據育媧人口研究的數據，在中國，撫養孩子的平均總成本幾乎可達人均GDP的7倍，而在美國，這個數字是人均GDP的4倍。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1111003