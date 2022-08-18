中國救少子化倡減少墮胎 公益組織憂遭濫用

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（中央社台北18日電）中國官方近期公布多項鼓勵生育措施，其中包括要求「減少非醫學需要的人工流產」。公益組織「益仁平」擔憂這項政策若被地方政府濫用扭曲，有醫學需要的墮胎恐將遭遇阻力。

中國國家衛健委等17個單位，近期發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」（簡稱指導意見），內容包含「改善優生優育全程服務」、「提高家庭嬰幼兒照護能力」等20個項目，希望能「積極營造婚育友好社會氛圍」，「促進人口長期均衡發展」。

其中在「加強生殖健康服務」項目中，提到，要「加強生殖健康宣傳教育和服務」、「預防非意願妊娠」，以及「減少非醫學需要的人工流產」等內容。

根據美國之音今天報導，衛健委去年發表的報告顯示，2015至2019年期間，中國每年人工流產超過950萬例。美國威斯康辛大學中國人口問題專家易富賢對美國之音表示，目前中國是全球生育率最低的國家之一，而墮胎率卻位居全球前列。

公益組織「北京益仁平中心」旅居美國紐約的創辦人陸軍向美國之音表示，經過數十年，中國人對於墮胎已相當麻木；過去計劃生育實施時，任何意外的懷孕，一旦拿不到准生證的就沒辦法把孩子生下來，計生部門也會強制這些人墮胎。

陸軍認為，政府人員在體制內想保住工作或升遷，必須表現得非常積極。他擔憂這次公布的政策，日後會讓正常墮胎都遭遇重重阻力、被設置各種門檻。

他說，相信減少墮胎的政策日後將被地方政府扭曲，且中央政府也很難去糾正，因為它如果去糾正濫用的現象，在體制內會被認為挫傷地方政府的積極性，讓中央政府的政策難以落實。

除了減少墮胎，陸軍也批評，所提出的優化生育休假制度、完善生育保險、改善托兒服務、住房政策向多孩家庭傾斜的多項措施，幾乎全都是為城市居民量身打造，忽略了農村地區婦女和家庭的需要。

報導指出，近年中國面臨嚴峻的人口負增長問題，人口自然增長數從2016年約800萬，下降到去年的不足50萬。5年來人口自然增長數暴跌超過9成。因此近年中國政府逐步放棄一胎化政策，去年更允許一對夫婦有三個孩子。

中國實施計劃生育期間以強制方式對婦女實施墮胎，與目前為了應對人口下滑提出減少墮胎，形成強烈對比。（實習編輯：何宇軒/唐佩君）1110818