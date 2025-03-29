緬甸地震 習近平向軍政府領導人敏昂萊致慰問電
2025/3/29 12:45
（中央社台北29日電）緬甸中部28日發生規模7.7強震，迄今造成逾1600人死亡。新華社報導，中國國家主席習近平29日就緬甸地震向緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）致慰問電。
據新華社報導，習近平表示，緬甸遭受強烈地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失，謹代表中國政府和中國人民對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問。
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習近平表示，中國和緬甸是同甘共苦的命運共同體，兩國人民胞波情誼深厚。中方願向緬方提供需要的幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。
中國國務院總理李強也就緬甸地震向敏昂萊致慰問電。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140329
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