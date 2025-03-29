加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震瓦城居民驚險逃出 憂家人無生還機會
首頁 / 政治
緬甸地震
各國救援
新聞專題
各國救援1/9
首頁 / 政治

緬甸地震 外交部：泰緬政府暫未回覆台派搜救隊需求

2025/3/29 13:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北29日電）緬甸昨天發生規模7.7地震，造成當地及泰國傳出災情。外交部今天表示，第一時間已向兩國政府表示願派遣搜救隊協助，但泰、緬兩國政府基於當地現況等因素，仍有若干困難待克服，故暫未回覆派遣搜救隊需求，將持續表達台灣援助意願。

針對政府是否派搜救隊前往泰、緬兩國協助搜救，外交部今天中午以新聞稿說明，駐泰國、駐緬甸兩代表處均已於第一時間向兩國政府表示，願派遣搜救隊協助賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

google news透過 Google News追蹤中央社

外交部表示，泰、緬兩國政府鑒於當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規畫與後勤支援能力，仍有若干困難待克服，故暫未回覆台灣派遣搜救隊需求。駐處將持續向兩國政府表達台灣援助意願，追蹤相關進展。

外交部將緬甸旅遊警示列為橙色，避免非必要旅行；泰國為黃色警示，特別注意旅遊安全並檢討應否前往。（編輯：林家嫻）1140329

各國救援
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸強震 世衛動員物流中心準備創傷醫療用品
23
更多編輯台推薦新聞：