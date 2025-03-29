緬甸地震 高雄重型認證搜救犬藍波整備完成待命

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）緬甸發生規模7.7強震，高市消防局表示，搜救犬馴養小組小隊長陳志三及搜救犬藍波已集結待命，藍波是通過重型搜救認證的經驗豐富搜救犬，目前已整備完成可隨時出發。

緬甸中部城市實皆（Sagaing）西北方昨天發生規模7.7淺層地震，造成重大破壞。外交部亞太司表示，緬甸及泰國皆表示不需台灣人道救援，會再聯繫緬甸大使了解災情現況。

高雄市政府消防局今天表示，3月適逢高雄消防局搜救犬馴養小組小隊長陳志三及搜救犬藍波（lambert）擔任內政部消防署國際人道救援輪值，特搜大隊及搜救犬馴養小組人員迅速啟動國際人道救援準備相關工作，並進行各式搜救裝備器材及搜救犬運送車輛待命整備，奉命於清晨出發，並在上午8時抵達消防署竹山訓練中心集結待命。

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這次第1順位派出的藍波經驗豐富，多次協助尋獲山區走失民眾及參與重大演練。藍波出生於2018年6月17日，來自緝毒犬中心，是一隻咖啡色的雄性拉不拉多，個性活潑，111年通過IRO（國際搜救犬組織）中級認證，112年通過IRO高級、國家MRT（救援任務能力認證）認證及NAP（國家搜救能力分級認證）中型搜救隊認證，113年通過NAP重型搜救隊認證。

高雄市特搜隊將與中央保持密切聯繫，持續監控地震情勢變化，隨時保持機動待命，並動態調整支援計畫，確保國際人道救援工作的支援可順利進行。若緬甸災情持續擴大，需台灣前往支援時，高市特搜將盡國際人道救援一份子的心力，隨時出發前往。（編輯：郭諭儒）1140329