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緬甸強震印度馳援 C-130運輸機降落仰光[影]

2025/3/29 13:50（3/29 14:26 更新）
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（中央社新德里29日綜合外電報導）緬甸昨天發生規模7.7強震，重創這個飽受內戰蹂躪的國家。印度外交部表示，一架印度援助飛機今天降落緬甸，並提供這架C-130運輸機降落商業大城仰光後卸貨的照片。

法新社報導，緬甸以往的軍事政權即便在發生嚴重天災後，也不願接受外國援助，但如今軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見地懇請國際馳援，表明這起地震造成嚴重傷亡。

緬甸軍政府資訊小組發表聲明表示，目前已知死亡人數增至1002人，2376人受傷。

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印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，已派遣一架C-130軍用運輸機救援，載運衛生用品包、毯子、食品包與其他必需品。這架飛機降落仰光（Yangon）。

蘇杰生還說：「一組搜救隊與醫療隊也隨同這架班機前往。我們將持續關注情勢發展，並提供更多援助。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140329

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