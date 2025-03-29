緬甸地震 中國緊急援助4.5億元
2025/3/29 15:22
（中央社記者謝怡璇北京29日電）緬甸28日下午發生規模7.7級地震，震央位於中北部實皆市附近。中國國家國際發展合作署新聞發言人李明今天表示，應緬甸政府請求，中國決定向緬甸提供人民幣1億元（約新台幣4.5億元）緊急援助。
緬甸地震釀嚴重災情，據緬甸軍政府資訊小組發出聲明表示，目前已知有1002人喪命、2376人受傷。
李明表示，緬甸發生強震災害，造成重大人員傷亡和財產損失。應緬甸政府請求，中國決定向緬甸提供人民幣1億元緊急地震救災援助。
李明指出，同時也派出兩支救援隊，提供帳篷、毛毯、急救包、食品、飲用水等災區急需物資。
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據中國國家國際發展合作署的消息指出，中國首批援助物資計劃將自31日開始運送，將會視緬甸需要繼續提供援助。
緬甸強震發生在28日當地時間下午1時20分（台北時間28日下午2時20分），震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近，震源深度僅10公里。（編輯：陳鎧妤）1140329
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