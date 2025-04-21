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旅外現場 台灣好手在異鄉追夢旅程

旅外，如此遙遠又如此接近。幾年前在國內跑新聞時，體育線重要任務之一是關注旅外球員動態。每天透過電視轉播、線上數據，掌握十幾名台灣頂尖運動員在異國他鄉努力拚戰的成績。

中央社駐洛杉磯特派員林宏翰

2025/4/21 11:30（4/21 12:47 更新）

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洛杉磯道奇隊小聯盟球員柯敬賢3月8日在春訓基地為小球迷簽名。（中央社檔案照片）
洛杉磯道奇隊小聯盟球員柯敬賢3月8日在春訓基地為小球迷簽名。（中央社檔案照片）

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對球迷而言「旅外」似乎是一種光環，球員們帶著眾人期待，成功就是台灣之光；就好像出國留學，喝過洋墨水彷彿能為履歷加分。但旅外究竟是一段什麼樣的旅程，箇中甘苦卻只有體驗過的人懂。

近幾年派駐美國，同樣處於旅外狀態的我，真正走進新聞現場，第一線體會旅外心情。我走在職棒大聯盟球場，看著這些台灣最有天賦的運動員，與各國好手競爭；我在休息室與球員交談；我踏上高爾夫草皮拍攝球員揮桿。

旅外代表著遠離家人，代表著悠長思念。一直記得6年前，當時24歲的張育成在小聯盟熬了6年之後，敲出在大聯盟的生涯首轟。他在我面前笑中帶淚，說要把這顆全壘打球，獻給已經過世的父親。

旅美棒球好手張育成（圖）2019年在洛杉磯天使球場敲出大聯盟個人生涯第一支全壘打，成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，第4名在大聯盟敲出全壘打的台灣球員。（中央社檔案照片）
旅美棒球好手張育成（圖）2019年在洛杉磯天使球場敲出大聯盟個人生涯第一支全壘打，成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，第4名在大聯盟敲出全壘打的台灣球員。（中央社檔案照片）

今年我在道奇隊春訓基地，訪問18歲、人生第一次赴美的菜鳥柯敬賢，他伸出右手、秀出父親的阿美族語名字，告訴我，他來到美國之後，經常夢見3年前過世的父親，「穿著最喜歡的衣服，站在飯店樓下對我笑。」

效力美國職棒洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶著對父親的思念征戰異鄉。（中央社檔案照片）
效力美國職棒洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶著對父親的思念征戰異鄉。（中央社檔案照片）

孤單是旅外的最大考驗。高爾夫女將徐薇淩告訴我，旅外生涯邁入11年的她，克服最大的挑戰是孤獨感和旅途疲勞。徐薇淩征戰女子職業高爾夫，除了要獨自一人與世界各國好手競爭，更要處理旅行瑣事，調適心理低潮。

職棒小聯盟球員搭巴士出征客場，動輒10小時以上車程。高爾夫選手全世界飛，旅行勞頓的辛苦更是在比賽成績、電視轉播之外，球迷難以體會的現實面。徐薇淩形容，移動日經常走得匆忙，逃難似從一個城市飛往下一個城市。

旅外也代表挑戰自我。台灣高球一姐錢珮芸跟我說，離開自己熟悉的環境，踏出舒適圈勢必承受許多壓力，但每次面對壓力，你就知道自己需要什麼，再去調整，一步一步能讓自己變得更好。

旅外是奮鬥，是挑戰，也是實現夢想。一代又一代台灣頂尖運動員出國打拚，動力來自於前人立下的標竿。運動不只是娛樂，人們經常忽略的是，運動更是一種文化的累積。我們看到台灣運動員發光發熱，基礎是環境的提升。

世界12強賽打出名號的旅美捕手林家正，小時候是抱著捕手護具入睡的超級球迷，曾穿著兄弟象球衣向「恰恰」彭政閔要簽名。在LPGA生涯初登場的林子涵告訴我，她11歲目睹曾雅妮旋風，使她立定志向，要在世界舞台為國爭光。

身為駐外記者，我有機會與這些旅外好手面對面交談，看見他們在成績背後的掙扎與堅持。每一段旅程各自不同，但他們身上都延續著相同的精神：為了自己職業生涯打拚同時，也傳承著台灣的運動文化，激勵著下一代台灣人勇敢追夢。（編輯：周永捷/陳慧萍）1140421

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