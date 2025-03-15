加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
G7外長聲明強調台海和平重要性 挺台有意義參與國際組織
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

2025/3/15 08:19（3/15 08:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月15日
18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰鳳凰城14日專電）18歲台灣好手柯敬賢效力美國職棒道奇隊，近距離與「偶像」道奇球星大谷翔平交談互動。問到對大谷的觀察，柯敬賢語帶敬意說「我看到一個怪物」。

柯敬賢高中一年級就夢想加入洛杉磯道奇，大谷翔平更是他打球的偶像。如今這位身高190公分，身材壯碩的新生代台灣外野手，穿著道奇藍白球衣，與大谷翔平在同一個春訓基地練球。

柯敬賢接受中央社記者專訪，回顧春訓至今與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等3名日本球星的互動，臉上露出笑容。

道奇春訓按照層級分組，柯敬賢是新加入菜鳥，與大聯盟的大谷翔平在不同場地練習。但近日因為大谷加強特訓，柯敬賢得到寶貴機會，不僅同組打擊，更在外野接大谷打出來的球。

柯敬賢說，當天他與其他小聯盟隊友，準備實戰打擊練習（Live BP），稍早同場地練打的大谷翔平，因想要多打幾個打席，便留下來與小聯盟球員一起練打，棒次排在柯敬賢前面。

問柯敬賢在打擊準備區，近距離看大谷翔平打擊，有什麼特別的觀察？柯敬賢停頓了一下，用看似嚴肅的表情說：「我看到一個怪物。」

柯敬賢分享，在此之前他曾親眼看大谷翔平用T座練習打擊，面對靜止不動的棒球，能揮出99英里、100英里（約160公里）的擊球初速，「那個初速度真的太恐怖了。」

實戰打擊那天，柯敬賢在外野守備，接大谷翔平打出來的球。僅是一個彈跳落地的安打球，讓柯敬賢驚訝不已，「我真的嚇到，應該是我人生中第一次接到那麼快的球。」

當天，柯敬賢在板凳區與大谷翔平短暫交談。大谷翔平用英文向他說早安、問你好；柯敬賢也回早安，你好嗎？大谷翔平微笑點頭。柯敬賢說：「大谷很靦腆，我也很靦腆，畢竟他是我的偶像。」

靦腆的不只是大谷，還有佐佐木朗希。道奇職員舉行吃雞翅大賽時，佐佐木朗希來到身邊，小聲用英文問柯敬賢「你從哪裡來？」，柯敬賢回他「台灣」。佐佐木朗希又小聲問「你幾歲？」。柯敬賢回答18歲，對方露出驚訝的表情。

道奇有不少日裔或日籍隊職員，在吃雞翅大賽放美國國歌、日本國歌；柯敬賢與翻譯第一年入隊，來看熱鬧，獲邀下次一起參加，「他們說要放台灣的國歌。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯敬賢去年加盟儀式，山本由伸錄製了祝福影片。他加入道奇之後，春訓時向山本表達感謝。

山本由伸與柯敬賢親切聊天，話題與刺青有關。原來是台灣隊國手林昱珉刺青曾獲日本媒體報導，山本由伸也好奇柯敬賢手臂上的刺青。柯敬賢向山本解釋，刺青是基督教耶穌、已故父親的阿美族語名字。（編輯：陳慧萍）1140315

18歲台灣棒球好手柯敬賢（左）效力美國職棒洛杉磯道奇隊，在春訓基地為球迷簽名。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月15日
18歲台灣棒球好手柯敬賢（左）效力美國職棒洛杉磯道奇隊，在春訓基地為球迷簽名。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月15日
延伸閱讀
MLB東京開幕戰 大谷翔平：台灣適合當海外戰開賽地看見鄧愷威控球大躍進 教練：本季有機會大顯身手專訪／紅人隊農場總監看好林盛恩 MLB罕見二刀流養成
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
紐約大都會台灣日524舉行 有望目睹大谷翔平蘇鐸對決
23
更多編輯台推薦新聞：