MLB東京開幕戰 大谷翔平：台灣適合當海外戰開賽地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠、戴雅真東京14日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊，18、19日將於東京巨蛋舉行「東京海外賽」開幕系列賽。兩隊的5名日籍選手與總教練今天出席記者會，大谷翔平答覆媒體提問表示，「個人認為台灣適合當大聯盟海外戰開賽地」。

東京巨蛋迎接道奇隊投打二刀流選手大谷翔平、投手山本由伸、投手佐佐木朗希以及小熊隊投手今永昇太和外野手鈴木誠也「回娘家」，兩隊將於18、19日對決。道奇隊已宣布首戰先發投手是山本由伸，小熊隊則是今永昇太，這是史上第一次兩名日籍投手在大聯盟開幕賽擔任先發。

大聯盟今天在東京巨蛋飯店舉行記者會，大谷被問到如何看待這次大聯盟在日本舉行開幕戰、本球季目標為何，他回答說：「真的很期待，現在最需要專心做的就是克服時差。」

台媒問大谷：「去年道奇隊在韓國舉行開幕戰，今年是在東京，今後如果開幕戰在亞洲，在台灣舉辦適合嗎？」、「本系列戰將有很多日本、韓國、台灣粉絲前來觀戰，覺得亞洲球迷與美國球迷有何不同？」

大谷回答說：「我個人認為當然適合（開幕戰在台灣舉辦），而且在很棒的人們（球迷）面前打棒球，是很棒的事。這次是在日本，去年是在韓國，我認為如果這系列賽辦得好的話，在其他國家舉辦也可炒熱氣氛，所以我今後如果有機會在台灣球迷面前打棒球的話，會很幸福。」

大谷還說：「不管是哪一國的球迷對棒球的熱情是不變的，在那些球迷面前打球，對選手而言有無比的喜悅。不管什麼國家或人種，我很期待能在那些球迷面前打球。」

他表示，「睽違多時回到日本、也是睽違多時在日本打球，且是與日本選手對戰，內心很期待。也期待與其他很棒的投手對戰」。

被問到在東京舉辦開幕賽的意義和感想時，大谷說，「這次在東京舉辦，希望亞洲的球迷也能享受棒球之樂。我自己最初觀賞棒球賽就是在東京巨蛋觀賽，能以這種型態（大聯盟開幕賽）在此打球，感到很高興」。

他也說，「首先是將這次的系列賽打好，除了現在和我在此的兩人（山本、佐佐木），小熊隊的今永、鈴木，很多日本人都表現得很好，如果有更多球迷來看觀賽，我會很高興」。

不僅希望球迷享受比賽，大谷也希望能藉此機會推廣日本文化。他說：「（道奇隊）其他的選手也（對開幕賽）很期待。不僅是比賽，若能對日本文化感興趣，也是好事。我期待日本球迷看看道奇隊選手樂在其中的模樣。」

另一方面，山本被問到首度擔任開幕戰先發投手心情如何，他回答：「感覺東京系列賽終於來了，希望自己能好好調整體能，以萬全的狀態登上投手丘。」

2016年山本投入日職選秀，該年被歐力士以第4指名選上。山本成績優秀，如今成為大聯盟的王者，在開幕賽擔任先發投手。

佐佐木被問到「從小時候就夢想登上大聯盟，覺得大聯盟是一個什麼樣的舞台？」他回答：「大聯盟是自己一直憧憬的舞台，首先是『作自己』，好好表現，這之中或許會緊張，但自己覺得表現算稱職。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在記者會接受媒體提問，中央社記者提問：「台灣有很多道奇隊的球迷，這次無法買到門票前來東京觀賽，是否可對台灣球迷說些話？」

羅伯茲笑著說：「很遺憾（台灣）球迷買不到票，還是希望他們能夠透過電視支持我們。如果有機會的話，希望未來能夠在道奇主場見。」

母親是日本人、父親是美國人的羅伯茲被記者問到首次在日本東京進行海外賽的感想時說：「感到很興奮、很高興。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示：「此行有一個相當重要的任務，就是加深日本的『道奇藍』。日前我們去過澀谷，看到許多人戴著道奇的帽子，我們知道巨人隊是東京的地主隊，但我仍相信，在這些包含熱身賽、海外賽正賽的比賽中，有許多人會穿戴道奇的服飾及加油物等。這也是我們的任務之一，加深日本或是東京的『道奇藍』。」

有關運用大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希這「日本3支柱」一事，羅伯茲透露，「大谷翔平將擔任指定打擊，且兩場比賽都會下場比賽，希望大谷能有好表現。山本由伸將會在首戰先發，預計讓他投5到6局；而佐佐木朗希將會在第二戰先發，預計投4到5局」。（編輯：周永捷）1140314

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊3月18、19日將於東京巨蛋舉行「東京海外賽」開幕系列賽。有台灣民眾是道奇隊大谷翔平的球迷，雖然買不到門票，買周邊商品也很高興。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊3月18、19日將於東京巨蛋舉行「東京海外賽」開幕系列賽，小熊隊的日籍選手今永昇太（左）與鈴木誠也（右）出席記者會，應媒體要求拍照時，鈴木有點搞笑。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊3月18、19日將於東京巨蛋舉行「東京海外賽」開幕系列賽，14日舉行交流會，開放一般民眾進場看球員練球。有孩童拿著寫有「感謝大谷（翔平）選手贈送手套」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日