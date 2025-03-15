MLB熱身賽大谷翔平打第一棒 少女時代孝淵等韓星化身粉絲觀戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京15日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰。道奇今晚與讀賣巨人舉行熱身賽，吸引韓國明星觀戰，包括女團MISAMO、少女時代成員孝淵、型男樂團CNBLUE鼓手姜敏赫都被目擊現身球場。

大谷翔平在今晚對戰巨人隊的比賽中，以第一棒指定打擊進入先發陣容，將對決他在國家隊的戰友戶鄉翔征。全日本都關注他是否能在東京巨蛋打出全壘打。

「體育報知」報導，這是大谷翔平自2023年3月16日世界棒球經典賽在東京巨蛋對決義大利隊以來，時隔730天再次在日本比賽。

巨人隊的先發投手是大谷在2023年經典賽的隊友戶鄉翔征，面對去年贏得世界大賽冠軍的道奇隊，戶鄉表示，很期待能夠和貝茲（Markus Betts）、弗里曼（Frederick Freeman）這樣的打者交手，「日本和外國打者的打擊方向、力量完全不同，想看看自己能有怎樣的表現」。

戶鄉也期待和大谷的對決，他表示，「我不會怕，會勇敢挑戰」，「這會成為我棒球經驗中非常寶貴的一段經歷」。

大谷傍晚現身球場熱身，當他出現時立刻引爆觀眾席歡呼聲，還有觀眾起身隨著大谷的腳步移動，紛紛拿出手機搶拍他的身影，讓工作人員趕緊使用大聲公維持秩序，雖然場面有些混亂，也顯示出大谷的超高人氣。

大谷目前暫緩投手練習，但仍進行一些投球練習，他最後離場前還把球拋給觀眾席，再次引發騷動。

同樣有著高人氣的是18日開幕戰擔任先發的山本由伸，一舉一動同樣吸引家鄉球迷關注。

透過 Google News 追蹤中央社

值得注意的是，場邊則是出現韓國明星的身影，包括明天即將在道奇對戰阪神虎時開球的女團MISAMO，以及少女時代成員孝淵、CNBLUE鼓手姜敏赫，吸引媒體搶拍。

身穿大谷翔平球衣的孝淵和姜敏赫還特別對道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表達敬意與合影。（編輯：周永捷）1140315

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，15日晚間道奇與讀賣巨人進行熱身賽。賽前練球時間，道奇日籍選手大谷翔平一出場，觀眾發出歡呼聲。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，15日晚間道奇與讀賣巨人進行熱身賽。賽前練球時間，道奇日籍投手山本由伸一出場，觀眾發出歡呼聲。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日