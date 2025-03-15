加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平2/300
首頁 / 運動

大谷翔平回鄉旋風 道奇總教練稱讚：一人代表日本

2025/3/15 22:17（3/15 22:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰。15日晚間道奇與讀賣巨人舉行熱身賽前，道奇總教練羅伯茲出席記者會被問到是否事先有料到「大谷旋風」，他坦言，「完全沒料到」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰。15日晚間道奇與讀賣巨人舉行熱身賽前，道奇總教練羅伯茲出席記者會被問到是否事先有料到「大谷旋風」，他坦言，「完全沒料到」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，今晚道奇與日職讀賣巨人熱身賽前，道奇總教練羅伯茲被問及「大谷旋風」時說，「大谷已成獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。

道奇今晚與讀賣巨人在東京巨蛋舉行熱身賽，賽前記者會上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）回應媒體發問。

媒體問道奇隊在簽下大谷後，造成如此轟動，是否有料到會這樣。羅伯茲答說：「坦白說，完全沒料到。」

被問及對這次大谷回日本比賽有何期待，羅伯茲表示，去年在韓國舉行開幕系列賽，氣氛很熱，但大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手，且日本球迷的情緒會炒熱氣氛。

這幾天東京多處可看到很多大谷代言的知名綠茶廣告，大谷是該品牌的全球代言人。新廣告中，大谷展示了自己的花式足球技巧。

美國媒體問及對大谷這支廣告的看法時，羅伯茲笑說：「有看到那廣告，實在太厲害了，連這種能力都有，就像去年8月大谷與愛犬彈額頭在開球儀式上表現成功，就近看到大谷是個有偉大才能的人，對他什麼都行的特質很佩服。」

google news透過 Google News追蹤中央社

美媒進而提問是否發現大谷有什麼不擅長的，羅伯茲笑說：「找不到，他幾乎無所不能，這讓人有點嫉妒。其實不只是我，貝茲（Mookie Betts，道奇野手）也這麼認為，身為運動員，大谷真的讓人既驚嘆又有點不甘心。」

大谷旋風近日在東京多處體現。築地場外市場今天有穿著大谷球衣來自美國洛杉磯的男子帶著妻子、年幼兒子逛街，男子對中央社記者說：「我是大谷的大粉絲，我兒子就叫Ohtani（大谷日文發音）。」還有日本領隊高舉有大谷相片的應援扇當標記，率大批來自洛杉磯的遊客前來市場。（編輯：唐聲揚）1140315

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，兩隊有5名日籍球員，在日本掀起狂熱，尤其是道奇隊的大谷翔平。道奇總教練羅伯茲表示，「大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，兩隊有5名日籍球員，在日本掀起狂熱，尤其是道奇隊的大谷翔平。道奇總教練羅伯茲表示，「大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，許多道奇球迷跟到東京來觀賽。15日在東京築地場外市場有一位來自洛杉磯的美國男士穿著大谷翔平球衣，對中央社記者表示自己是大谷的大粉絲。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，許多道奇球迷跟到東京來觀賽。15日在東京築地場外市場有一位來自洛杉磯的美國男士穿著大谷翔平球衣，對中央社記者表示自己是大谷的大粉絲。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，15日道奇總教練羅伯茲在記者會被問及是否看過道奇日籍選手大谷翔平的新廣告，內容是大谷踢花式足球。羅伯茲讚說：「實在太厲害了，連這種能力都有。」中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，15日道奇總教練羅伯茲在記者會被問及是否看過道奇日籍選手大谷翔平的新廣告，內容是大谷踢花式足球。羅伯茲讚說：「實在太厲害了，連這種能力都有。」中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日
延伸閱讀
撿到大谷翔平返鄉全壘打 球迷：要當傳家寶珍藏MLB熱身賽大谷翔平2分砲 東京巨蛋全場歡聲雷動[影]MLB熱身賽大谷翔平打第一棒 少女時代孝淵等韓星化身粉絲觀戰
羅伯茲
MLB東京開幕戰 大谷翔平：台灣適合當海外戰開賽地大谷翔平：若有機會在台灣球迷面前打球很幸福[影]
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
MLB熱身賽大谷翔平2分砲 東京巨蛋全場歡聲雷動[影]
197
更多編輯台推薦新聞：