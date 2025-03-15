大谷翔平回鄉旋風 道奇總教練稱讚：一人代表日本

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，今晚道奇與日職讀賣巨人熱身賽前，道奇總教練羅伯茲被問及「大谷旋風」時說，「大谷已成獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。

道奇今晚與讀賣巨人在東京巨蛋舉行熱身賽，賽前記者會上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）回應媒體發問。

媒體問道奇隊在簽下大谷後，造成如此轟動，是否有料到會這樣。羅伯茲答說：「坦白說，完全沒料到。」

被問及對這次大谷回日本比賽有何期待，羅伯茲表示，去年在韓國舉行開幕系列賽，氣氛很熱，但大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手，且日本球迷的情緒會炒熱氣氛。

這幾天東京多處可看到很多大谷代言的知名綠茶廣告，大谷是該品牌的全球代言人。新廣告中，大谷展示了自己的花式足球技巧。

美國媒體問及對大谷這支廣告的看法時，羅伯茲笑說：「有看到那廣告，實在太厲害了，連這種能力都有，就像去年8月大谷與愛犬彈額頭在開球儀式上表現成功，就近看到大谷是個有偉大才能的人，對他什麼都行的特質很佩服。」

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美媒進而提問是否發現大谷有什麼不擅長的，羅伯茲笑說：「找不到，他幾乎無所不能，這讓人有點嫉妒。其實不只是我，貝茲（Mookie Betts，道奇野手）也這麼認為，身為運動員，大谷真的讓人既驚嘆又有點不甘心。」

大谷旋風近日在東京多處體現。築地場外市場今天有穿著大谷球衣來自美國洛杉磯的男子帶著妻子、年幼兒子逛街，男子對中央社記者說：「我是大谷的大粉絲，我兒子就叫Ohtani（大谷日文發音）。」還有日本領隊高舉有大谷相片的應援扇當標記，率大批來自洛杉磯的遊客前來市場。（編輯：唐聲揚）1140315

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，兩隊有5名日籍球員，在日本掀起狂熱，尤其是道奇隊的大谷翔平。道奇總教練羅伯茲表示，「大谷這6、7年來已成了獨自一人背起日本整體、具代表性的選手」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，許多道奇球迷跟到東京來觀賽。15日在東京築地場外市場有一位來自洛杉磯的美國男士穿著大谷翔平球衣，對中央社記者表示自己是大谷的大粉絲。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月15日