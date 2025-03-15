撿到大谷翔平返鄉全壘打 球迷：要當傳家寶珍藏

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）MLB洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，道奇今晚與讀賣巨人打熱身賽。大谷翔平在第3局第2打席擊出2分全壘打，幸運接到這顆球的女球迷激動表示，「腦子一片空白，我要把它裝進展示盒，當作傳家寶珍藏」。

大谷翔平在今晚對戰巨人隊的比賽中，以第一棒指定打擊進入先發陣容，對決他在國家隊的戰友、巨人隊投手戶鄉翔征。全日本都關注他是否能在東京巨蛋打出全壘打，而他也不負眾望。

大谷翔平的第一個打席獲得4壞球保送，隨後在球隊領先2分的第3局迎來第2打席，在無人出局、2壘有人的狀況下，大谷精準捕捉戶鄉時速約124.2公里的曲球，毫不猶豫揮棒，隨著清脆的打擊聲，球高高飛往右外野，看台上的滿場觀眾屏息以待，最終球掉入人潮之中。

大谷繞著壘包奔跑時，儘管東京巨蛋是巨人隊的主場，但全場球迷不論主客都激動不已，響起震耳欲聾的歡呼聲。這支全壘打球速168.9公里，飛行距離119.2公尺，仰角32度，是大谷這次回到日本第一支返鄉全壘打。

大谷翔平揮出全壘打後受訪表示：「（全壘打）打出的角度很好，雖然擊球點稍微偏前了一點，但我覺得應該能飛出去。（現場觀眾）這麼多，即使只是熱身賽，也讓我感覺真的回來了，是一個很好的打席。」

日媒報導，幸運撿到這顆球的是一名來自愛知縣的28歲球迷，她和家人4人一起到場觀賽。她回憶說：「球先彈到前面一位小哥的額頭，然後打到姊姊的鎖骨，最後滾到我這裡。我的腦中一片空白。」

雖然一時之間沒反應過來，當她低頭發現手中緊握著球，周圍球迷紛紛向她恭喜，她說，「感覺就像中了彩票一樣」，「把它裝進展示盒，當作傳家寶珍藏」。

最後道奇以5比1擊敗巨人，戶鄉翔征在第3局遭遇個人職業生涯首次單局3支全壘打，共投6局，被敲出6支安打，失5分。巨人直到第6局才勉強追回1分。

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面對道奇隊多名投手接力登板，巨人隊打線低迷。巨人教頭阿部慎之助賽後表示，「雖然不想比較，但我們的選手面對世界級冠軍級別的隊伍時，很多人都發現沒辦法完全發揮。這場比賽讓全員都有這種感覺，那就是我們還不夠成熟，希望他們帶著這種體悟進入即將開始的新賽季」。

大谷翔平在這場比賽穿著印有金色LOGO的球衣登場，根據MLB，只有6名去年獲得獎項的球員可以在2025年賽季穿著有金色LOGO的球衣，是相當特殊的榮譽。（編輯：韋樞）1140315