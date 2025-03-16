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道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓

2025/3/16 11:33（3/16 12:01 更新）
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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身，道奇日籍投手山本由伸、佐佐木朗希登場引發歡呼，15日擊出返鄉2分砲的大谷翔平未現身。擔任開球嘉賓的女團MISAMO則是接受羅哈斯（Miguel Rojas）的投球指導。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身，道奇日籍投手山本由伸、佐佐木朗希登場引發歡呼，15日擊出返鄉2分砲的大谷翔平未現身。擔任開球嘉賓的女團MISAMO則是接受羅哈斯（Miguel Rojas）的投球指導。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京16日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身，山本由伸、佐佐木朗希登場引發球迷歡呼，大谷翔平未現身。擔任開球嘉賓的女團MISAMO則是接受羅哈斯（Miguel Rojas）的投球指導。

大谷翔平在昨晚對戰巨人隊的比賽中，以第一棒指定打擊進入先發陣容，對決他在國家隊的戰友戶鄉翔征，在第3局打出2分砲，返鄉首支全壘打就此誕生。

大谷今天對決阪神虎同樣是第一棒指定打擊，將與阪神虎先發才木浩人交手，是否能連續2天誕生全壘打備受關注。道奇則是派出左投史奈爾（Blake Snell）擔任先發投手。

山本由伸和佐佐木朗希將在18、19日洛杉磯道奇對決芝加哥小熊的開幕戰分別擔任先發投手，兩人今天一上場就引發日本球迷歡呼。佐佐木朗希在外野附近跑步熱身，山本由伸則進行傳接球訓練。

3度獲得MLB國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）的柯蕭（Clayton Kershaw）則是親切為球迷簽名，引發場邊一陣騷動。

同樣引起騷動的還有女團MISAMO，球迷不斷呼喊3名成員Mina、Sana和Momo的名字，3人也親切揮手致意。3人今天都是道奇球衣加上牛仔褲勁裝，準備擔任開球嘉賓。3人還接受道奇內野手羅哈斯（Miguel Rojas）的投球指導，並一起自拍。

道奇隊官方X帳號上傳4人微笑合影，引發粉絲和球迷熱烈迴響，留言表示「沒想到有一天竟然能看到Miggy和MISAMO自拍」。

山本由伸上午出席記者會表示，「在開幕戰這樣的舞台上，兩隊都由日本投手先發，將是一場很特別的比賽。我會拼盡全力，希望能拿出超乎實力的表現」。

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他也說，「去年（在韓國開幕戰第2戰登板）沒有表現好，希望這次從第一戰就能發揮實力。我從失敗中學到很多，希望有助於今年的表現，想以最好的表現，回饋曾經幫助我的人、朋友和球迷」。

談及前一天大谷翔平的全壘打，他表示，「早上醒來的時候，我就覺得大谷肯定會像平常一樣打出全壘打，果然不出所料」，引發現場一陣笑聲。（編輯：陳承功）1140316

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，道奇日籍投手山本由伸練球後與將擔任開球嘉賓的女團MISAMO合影。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，道奇日籍投手山本由伸練球後與將擔任開球嘉賓的女團MISAMO合影。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身之前，道奇日籍投手山本由伸被安排出席記者會。對於18日道奇與芝加哥小熊隊東京開幕賽擔任先發投手一事，他表示，「兩隊都由日籍投手先發，是很特別的比賽。自己會好好努力，希望能表現得超乎實力。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，球員上午10時左右上場熱身之前，道奇日籍投手山本由伸被安排出席記者會。對於18日道奇與芝加哥小熊隊東京開幕賽擔任先發投手一事，他表示，「兩隊都由日籍投手先發，是很特別的比賽。自己會好好努力，希望能表現得超乎實力。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，道奇派出左投史奈爾（Blake Snell）擔任先發投手，圖為他16日練球情形。道奇日籍球星大谷翔平16日對決阪神虎同15日對上讀賣巨人隊，都是第一棒指定打擊，將與阪神虎先發才木浩人交手，是否連2天擊出全壘打，備受注目。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇16日在東京巨蛋與阪神虎舉行熱身賽，道奇派出左投史奈爾（Blake Snell）擔任先發投手，圖為他16日練球情形。道奇日籍球星大谷翔平16日對決阪神虎同15日對上讀賣巨人隊，都是第一棒指定打擊，將與阪神虎先發才木浩人交手，是否連2天擊出全壘打，備受注目。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟東京開幕賽18、19日洛杉磯道奇隊將在東京巨蛋對上芝加哥小熊隊，道奇日籍投手山本由伸擔任先發。16日他在記者會上被問及面臨開幕賽的心情時表示，「去年（在韓國舉行開幕賽第二戰登板）沒表現好，希望這次第一戰就能發揮實力。從失敗中學到很多，希望有助於今年的表現」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
美國職棒大聯盟東京開幕賽18、19日洛杉磯道奇隊將在東京巨蛋對上芝加哥小熊隊，道奇日籍投手山本由伸擔任先發。16日他在記者會上被問及面臨開幕賽的心情時表示，「去年（在韓國舉行開幕賽第二戰登板）沒表現好，希望這次第一戰就能發揮實力。從失敗中學到很多，希望有助於今年的表現」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月16日
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