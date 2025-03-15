MLB熱身賽大谷翔平2分砲 東京巨蛋全場歡聲雷動[影]

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，道奇今晚與讀賣巨人舉行熱身賽。大谷翔平在第3局第2打席擊出2分全壘打，東京巨蛋全場爆發出巨大歡呼聲，全場都在為回鄉的大谷翔平加油。

大谷翔平在今晚對戰巨人隊的比賽中，以第一棒指定打擊進入先發陣容，對決他在國家隊的戰友戶鄉翔征。全日本都關注他是否能在東京巨蛋打出全壘打。

第3局，道奇隊以2比0領先，在無人出局、2壘有人的狀況下，大谷精準捕捉戶鄉時速約124.2公里的曲球，毫不猶豫揮棒，隨著清脆的打擊聲，球高高飛往右外野，看台上的滿場觀眾屏息以待，最終球掉入人潮之中。大谷回歸家鄉的首支全壘打就此誕生。他繞著壘包奔跑時，東京巨蛋全場沸騰，響起震耳欲聾的歡呼聲，也把比分拉到4比0。

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這是大谷翔平自2023年3月16日世界棒球經典賽在東京巨蛋對決義大利隊以來，時隔730天再次在日本比賽，也是他在2023年經典賽第一輪對陣澳洲隊以來，在日本再次擊出全壘打。

大谷翔平揮出全壘打後受訪表示：「（全壘打）打出的角度很好，雖然擊球點稍微偏前了一點，但我覺得應該能飛出去。（現場觀眾）這麼多，即使只是熱身賽，也讓我感覺真的回來了，是一個很好的打席。」（編輯：韋樞）1140315