佐佐木朗希隨道奇到日本迎開幕戰 送日相簽名帽

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（中央社東京14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇18日將在東京開幕系列賽迎戰芝加哥小熊。道奇日籍投手佐佐木朗希已隨隊到日本備戰，他今天拜會日相石破茂時，贈送簽名帽當作禮物。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木與道奇球團老闆華特（Mark Walter）造訪首相官邸與石破茂會面，並表示「身為道奇一員，很高興能在東京出賽」還致贈簽名帽給對方。

石破茂笑著戴上帽子，表示大聯盟開幕戰能在日本舉行「我為此由衷開心。道奇隊團結的精神與時常追求卓越的身影，將傳遞夢想與感動給孩子們。能近距離觀看選手的身影，是相當難得的機會」。

另外，小學到高中階段在大船渡市度過的佐佐木，會後向媒體提到當地先前遭遇山林火災侵襲。他表示願為災民在比賽中拿出最佳表現。

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他說：「山林火災的災民一定很辛苦。我能做的事情很少，但我希望能以自己的方式，為球隊貢獻，並全力以赴。」

道奇與小熊3月18、19日將在東京巨蛋舉行開幕系列戰。道奇隊陣中名將大谷翔平、山本由伸，以及小熊隊的日本選手今永昇太、鈴木誠也已隨隊抵達日本。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140314