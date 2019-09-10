台灣第4人 張育成大聯盟生涯首支全壘打

旅美棒球好手張育成（圖）9日在洛杉磯天使球場敲出大聯盟個人生涯第一支全壘打，也是繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，第4名在美國職棒大聯盟敲出全壘打的台灣球員。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月10日

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）旅美棒球好手張育成今天在洛杉磯天使球場，敲出美國職棒大聯盟生涯第一支全壘打，幫助球隊攻下3分，成為第4名在大聯盟敲出全壘打的台灣球員。

24歲的張育成效力的美國職棒克里夫蘭印地安人隊，今天客場出戰洛杉磯天使，他擔任先發第9棒、三壘手，這是生涯第15場大聯盟比賽，第一次在天使球場出賽。

張育成旅美6年在小聯盟打拚，今年6月底初嚐最高殿堂的滋味，但短暫亮相兩場，直到8月25日才又得到得到機會升上大聯盟，一直隨隊比賽至今。

張育成8月25日在主場大放異彩，生涯首支安打出爐，外加三壘安打，今天在6局上第3次上場打擊、壘上有兩名隊友的情況下開轟，幫助球隊從3比1的領先拉大為6比1。

張育成面對天使投手安德森（Justin Anderson），在2好1壞的球數之下，相中一記94英里（151公里）的快速球，把球打出右外野的全壘打牆。

這支意義重大的全壘打出爐之後，張育成面帶笑容回到本壘得分，置物櫃相鄰的隊友林多（Francisco Lindor）上前擁抱慶祝，回到休息區時，隊友紛紛與他擊掌，分享首轟的快樂。

繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，張育成是第4名在美國大聯盟敲出全壘打的台灣球員。郭泓志、胡金龍在2007年開轟，林子偉去年敲出全壘打。（編輯：馮昭）1080910

旅美棒球好手張育成9日在洛杉磯天使球場敲出大聯盟個人生涯第一支全壘打，也是繼郭泓志、胡金龍、林子偉之後，第4名在美國職棒大聯盟敲出全壘打的台灣球員。圖為張育成（中）與隊友擊掌慶祝。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月10日