潘威倫142勝破台灣職棒紀錄 樹立嘟嘟障礙

中職統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫（圖）8日對中信兄弟隊先發，投5局失3分，在隊友全場16安火力支援下，獅隊以11比8拿勝，潘威倫拿下個人生涯第142勝，改寫台灣職棒生涯最多勝紀錄。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫今天對中信兄弟隊先發，投5局失3分，隊友全場16安火力支援，獅隊以11比8拿勝，潘威倫拿下生涯142勝，改寫台灣職棒最多勝紀錄，樹立嘟嘟障礙。

中職統一獅隊投手潘威倫先前挑戰追平陳義信的台灣職棒最多141勝（中華職棒92勝、台灣大聯盟49勝）紀錄，一直到第10度挑戰、8月24日先發才成功拿下勝利，追平紀錄，今天挑戰破紀錄勝投沒有等太久，隊友火力很幫忙。

潘威倫今天首局1人出局後接連被敲2支安打，但力守不失分，直到4局2人出局後接連被敲3支安打掉分，5局先投出保送，2人出局後再被林智勝敲出2分砲。潘威倫今天總計用70球投5局，被敲出8支安打，投出2次三振，失掉3分責失分。

獅隊今天打線發揮，4局靠著2次保送、4支安打，打了一輪，攻下4分；5局再起大局，一口氣打了11人次，攻下7分，奠定勝基。兄弟隊比賽後半段追分，但追分不及，吞下敗仗。

獅隊順利擊敗兄弟，潘威倫拿下個人本季第7勝、近期先發2連勝，也是個人生涯第142勝，改寫台灣職棒生涯最多勝紀錄，之後的每一場勝投，都在推高個人的「嘟嘟障礙」。潘威倫表示，非常感謝隊友，也謝謝球迷一路以來的支持。

另外，富邦悍將隊今天作客桃園棒球場與Lamigo桃猿隊交手，悍將隊打線發揮，全場敲出21支安打，高國麟、陳品捷、林哲瑄都開轟，終場以16比3拿下近期2連勝。（編輯：唐聲揚）1080908