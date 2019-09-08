非傳統青棒強隊出身 余謙U18世界舞台證明自己[影]

U18世界盃棒球賽睽違9年重返「世界最頂端」、拿下世界冠軍，中華隊先發投手余謙（前）成亮點，非出身傳統青棒強權的他，站上世界舞台證明自己、拿下MVP。圖為108年8月24日U18台美交流賽畫面。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年9月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）U18世界盃棒球賽睽違9年重返「世界最頂端」、拿下世界冠軍，先發投手余謙成亮點，非出身傳統青棒強權，但更有危機感、強烈渴望穿上中華隊球衣，站上世界舞台證明自己、拿下MVP。

余謙是台東體中青少棒、青棒隊一路培養出的球員，三級棒球時期並非在近年所謂的青棒強權體系，母隊台東體中青棒隊總教練、此次U18中華隊教練團葉明嘉直言，非傳統名校出身，想要拚進全國明星球員組成的中華隊更難得，「他比許多人更有危機意識，渴望想要穿上中華隊球衣」。

余謙是母隊台東體中的王牌投手，拉高層級到青棒國際賽最高殿堂，第一次披上國家隊戰袍毫不怯場，從U18世界盃中華隊國內選拔賽玉山盃青棒賽開始，半年內不斷刷新個人生涯最快球速，目前極速飆至149公里，均速跟著提升。

葉明嘉看見余謙變得不同，他提到余謙一直都是循規蹈矩的球員，個性比較溫，教練說什麼做什麼，但經過集訓、世界盃舞台磨練，「現在他場上更有霸氣，對自己的要求更高，變化球更犀利、直球飆出速度，投球自信跟著展現」。

余謙在母隊時曾跟著球隊到國外移地訓練，進到培訓隊後跟著全國青棒菁英良性競爭，也打開視野，葉明嘉表示，過去他在母隊認真跟著課表做訓練，進到中華隊跟職棒二軍交流賽、到日本移地訓練，一步一步走向世界舞台，「一開始沒有人想過他可以做到這麼好，也算是很好的借鏡」。

余謙此次世界盃預賽出賽2場，總計投3.1局飆出8次三振，今天冠軍戰扛先發展現大將之風，總計用96球投6.2局，僅被敲出3支安打，飆出7次三振、無失分，壓制美國隊打線，率中華隊以2比1擊敗美國隊拿下世界冠軍。

余謙成為中華隊奪冠大功臣、拿下大會最有價值球員（MVP），中華隊總教練周宗志也稱讚，他的好表現或許能為他旅外發展爭取不錯的條件。（編輯：李錫璋）1080908

影片來源：世界棒壘總會 (WBSC) YouTube頻道