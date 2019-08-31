U18中華隊長鄭宗哲攻守俱佳 看淡酸語求磨練

U18世界盃棒球賽賽程31日持續在韓國釜山進行，這也是即將旅美的中華隊隊長鄭宗哲（前右）業餘最後一個國際賽，他31日迎戰強敵美國，攻守皆有表現，更送回全隊唯一一分。中央社記者謝靜雯釜山攝 108年8月31日

（中央社記者謝靜雯釜山31日電）U18世界盃棒球賽，即將旅美的中華隊長鄭宗哲業餘最後一個國際賽，除了想要跟著團隊拿下佳績，看淡酸言酸語更看重自我磨練，今天與美國比賽攻守有表現，送回中華隊唯一1分。

畢業於普門中學的鄭宗哲，此次之前三級棒球國手資歷空白，但這次一入選中華培訓隊，教練團看中他的領導能力，點名鄭宗哲任隊長，第一次當隊長領導團隊有聲有色，透過不斷與隊友溝通，慢慢讓團隊的心集結在一起。

鄭宗哲已經與美職海盜隊簽約，若就身材來看，身高170公分、不算特別突出，談起多了職棒球員的身分會不會是壓力，鄭宗哲坦言，如果正式賽打不好，可能會被外界認為是假貨，或者認為矮子不可能打出什麼成績，雖然有壓力，但希望將比賽當作訓練的一環，在去美國之前更近一步確定自己的實力和可能的定位。

中華隊昨天預賽首戰與巴拿馬交手，鄭宗哲單場4打數敲出1支安打跑回1分，今天與美國隊交手，攻守有表現，守備有空中抓飛鳥美技，也在6局敲出適時安打，送回中華隊全場唯一的1分。

鄭宗哲6局敲出安打後，下一棒「怪力男」李灝宇敲出深遠中外野方向飛球，有機會成為追平比數全壘打，但被美國隊中外野手沒收，讓大家都覺得十分可惜，鄭宗哲表示，站在一壘上看，原本以為如果不是全壘打，也會是直擊全壘打牆的二壘打，被美國隊中外野手接殺，差點回壘不及。

對於今天攻守表現，鄭宗哲表示，壘上有人時只是想辦法把球打到外野，剛好抓到一顆偏高的變化球；至於預賽2場比賽打完，團隊的調整狀況，鄭宗哲表示，今天團隊打擊又比昨天更好，擊球內容不錯，只是有些球剛好被接到，守備上對於人工草皮的適應，球滾動速度較快，要提早一步準備。

中華隊明天將與此次的「意外」西班牙隊交手，鄭宗哲表示，團隊目前打擊狀況越來越好，重要的攻勢有串聯。（編輯：張芷瑄）1080831