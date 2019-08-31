U18世界盃林子崴6局好投 中華預賽不敵美國

（中央社記者謝靜雯釜山31日電）U18世界盃棒球賽中華隊預賽第2戰與強敵美國隊交手，先發投手林子崴變速球壓制6局優質先發，即將旅美的隊長鄭宗哲6局適時安打送回全隊唯一的1分，中華隊終場以1比8吞敗。

U18世界盃棒球賽昨天起在韓國釜山機張郡開打，中華隊昨天預賽首戰以4比1擊敗巴拿馬，今天與美國隊碰頭，中華隊在出發來韓國前就曾在台灣與美國代表隊打3場交流賽，戰績1勝2敗，中華隊今天由左投林子崴先發，林子崴表示，有了先前交流賽的經驗，今天碰頭更有自信。

林子崴今天首局有狀況，接連被敲3支安打，美國隊靠著滾地球、中華隊守備失誤開賽就拿下2分，林子崴2、3局回穩，沒有再多掉分數，4局再被美國隊敲出2支安打，失掉第3分；林子崴今天總計用94球投6局，被敲7支安打，失掉3分責失分，表現不差。

中華隊比賽前半段沒能有得分攻勢，6局何恆佑率先安打上壘，靠著暴投跑上二壘，再靠著滾地球攻占三壘，鄭宗哲適時安打，送回中華隊團隊第1分，下一棒「怪力男」李灝宇一棒敲出中外野方向深遠飛球，很有機會形成全壘打，但被美國隊外野手沒收，李灝宇回到休息區還是覺得很可惜。

美國隊8局再起攻勢，2人出局後接連2支二壘打、中華隊守備失誤，再添2分，中華隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

中華隊總教練周宗志表示，一開始就設定變速球決勝，林子崴首局遇到亂流，球有點偏高，但他馬上調整球的位置，收到不錯的效果，「整體表現超乎預期」。

林子崴也提到今天直球狀況不錯，但以變化球為主，變速球前半段能有效壓制美國隊打者，但美國隊打者適應能力快，比賽後半段感覺美國隊打者有開始跟上。

今天比賽出現不少爭議判決，周宗志也提到，球員多少有受到影響，主審的好球帶也不固定；今天預賽使用的球場為人工草皮球場，也是中華隊首場在人工草皮的比賽，周宗志表示，彈跳不同也有影響到守備。（編輯：張芷瑄）1080831