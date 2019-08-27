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U18世界盃中華20人名單出爐 投手戰力完整

最新更新：2019/08/27 20:06
U18世界盃棒球賽開打倒數，中華培訓隊27日下午結束與美國代表隊的交流賽後，決定正選20人名單，其中投手總計帶8人。圖為中華隊成員合影。中央社記者謝靜雯台中攝　108年8月27日
U18世界盃棒球賽開打倒數，中華培訓隊27日下午結束與美國代表隊的交流賽後，決定正選20人名單，其中投手總計帶8人。圖為中華隊成員合影。中央社記者謝靜雯台中攝　108年8月27日

（中央社記者謝靜雯台中27日電）U18世界盃棒球賽公布最後20人正選名單，投手戰力完整；總教練周宗志表示，球員都有實力代表台灣出賽，但名單只能有20人，考量功能性和球員近況後做出取捨。

U18世界盃棒球賽開打倒數，中華培訓隊結束與美國代表隊交流賽後決定正選20人名單；投手總計帶8人，包括已經與日職樂天隊簽約的左投王彥程，最快球速破150公里的李晨薰、潘文輝、陳志杰和陳柏毓，集訓期間屢屢飆出生涯最速149公里的余謙，另外還有近況不錯的林昱珉、林子崴。

捕手帶2人，主戰捕手為林辰勳，另外還有羅暐捷，羅暐捷除了可以蹲捕還可以守外野；內野手7人，包括何恆佑、林吳晉瑋、王順和、林子豪、鄭宗哲、李灝宇和林瑞鈞。

外野手3人為蔡佳諺、林政華和岳政華；中華隊20人名單中，林子崴、林吳晉瑋、岳政華都可以「投打二刀」出賽。

中華隊總教練周宗志表示，經過與美國代表隊打3場交流賽，投打強度幫助球隊更進入狀況，也透過這個系列賽確認最後正選名單，很感謝每名球員在集訓中的努力和付出，大家其實都具有實力代表台灣出賽，但正選名單有限，在參考球員近況及功能性後，做出最後取捨，也希望在接下來正式賽中，中華隊球員繼續努力。

中華隊將於明天凌晨3點出發赴機場，準備前往韓國釜山，預賽首戰將於30日與巴拿馬交手，31日與美國隊交手，9月1日對戰西班牙，9月2日與日本隊碰頭，預賽終戰為9月3日與南非交手。（編輯：張芷瑄）1080827

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