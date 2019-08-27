U18與美交流投手訓練 周宗志重均速勝極速

（中央社記者謝靜雯台中27日電）U18世界盃青棒賽交流賽，美國隊賽前特別與中華隊總教練交流投手群的訓練。總教練周宗志表示，兩國訓練想法上沒有太大落差，但希望球員觀念正確，重視均速勝於極速。

中華培訓隊此次陣中4名投手李晨薰、潘文輝、陳志杰、陳柏毓極速可達150公里，余謙最快球速148公里，均速可達145、146公里，投手群戰力完整。

中華培訓隊出發韓國打正式賽前，與美國代表隊在台中打4場交流賽，今天賽前美國隊投手教練特別到中華隊休息區與周宗志交流，詢問台灣球員開始練變化球的時間點，以及變化球握法等。

周宗志提到，在母隊穀保家商青棒隊時，要求球員從傳接球開始就要全力投球，美國隊訓練觀念也類似，接近比賽期則會要求控球和變化球。

周宗志表示，有時外界常在討論球員的極速，但一直希望球員觀念正確，更要重視均速，「能投出破150公里的極速代表具有那樣的能力，更要把均速拉高」。

畢業於穀保家商的旅外球員林鋅杰，高中最快球速可達152公里。周宗志分享，常與林鋅杰聊天，在台灣投80球可能只需5顆破150公里的球就可壓制對手，但到了國外，80球可能需要投75顆近150公里的球才能壓制對手。

此次陣中李晨薰、潘文輝、陳志杰、陳柏毓及余謙等5人，速度在國內已經可算是頂尖，但周宗志希望他們到國際舞台多看，也讓這些有旅外夢的球員知道自己的競爭對手有多強。（編輯：張雅淨）1080827