U18中華隊投手最後測試 戰術配合守備需留意

U18世界盃青棒賽中華培訓隊與美國代表隊在台中進行交流賽，27日來到最後一場，中華隊先發投手李晨薰登板主投2局無失分。中央社記者謝靜雯台中攝 108年8月27日

（中央社記者謝靜雯台中27日電）U18世界盃中華隊最後機會測試投手群，李晨薰先發2局無失分，中繼投手余謙飆最速149公里，終結者潘文輝狀況漸入佳境；總教練周宗志總結，最後階段戰術配合和守備需更注意。

U18世界盃棒球賽中華培訓隊今天與美國代表隊交流賽終戰，中華隊投打有表現，先發投手李晨薰投2局沒被敲出安打、無失分，林子崴、陳志杰、曾峻岳、余謙、林昱珉、潘文輝依序登板，投手群總計被敲出6支安打，失掉2分責失分。

中華隊總教練周宗志表示，李晨薰今天雖然沒有失分，但是投球的位置與捕手要的有些落差，目前調整狀況約8成；李晨薰結束小馬聯盟青棒賽回台後，沒有多做休息就加入U18中華培訓隊集訓，他表示美國隊打者出棒積極，到了韓國若有機會投美國，投球策略會再修正。

潘文輝是此次設定的終結者之一，但今天比賽9局領先2分、1人出局時投出保送，周宗志並不滿意，也提到他的變化球控制能力略差於直球，是需要克服的地方；潘文輝表示此次比賽要扛起終結者有點壓力，但從集訓期間教練團不斷安排讓他投突破僵局制的比賽，臨場應對越來越好。

至於中繼投手余謙是此次教練團點名進步最大的投手，今天比賽再飆生涯最速149公里，148公里的速球也不少，是今天唯一沒有投出保送的投手，此次定位中繼出賽。

結束與美國代表隊3場交流賽，中華隊預計晚間7點向球員宣布正選20人名單，明天凌晨3時赴桃園機場準備前往韓國釜山，正式比賽於8月30日開打。

總結3場交流賽觀察球員調整狀況，周宗志表示，戰術的執行、短打配合、盜壘的起跑時機，以及守備的穩定度都是需要再注意的地方；中華隊預賽首戰將於30日與巴拿馬交手，31日與美國隊交手，9月1日打西班牙，2日與日本隊碰頭，預賽終戰為3日與南非交手。（編輯：李亨山）1080827