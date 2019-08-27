U18中華兩終結者 高一潘文輝國際賽扛重責

（中央社記者謝靜雯台中27日電）U18世界盃中華隊此次設定2名「火球男」李晨薰、潘文輝當終結者。潘文輝高一就有153公里速球，青棒首個國際賽扛重責，總教練周宗志點出，場上情緒起伏不大，看好他能勝任。

U18世界盃青棒賽將於8月30日在韓國釜山舉行，中華隊此次陣中有4名投手李晨薰、潘文輝、陳志杰、陳柏毓極速都可達150公里，此次設定由李晨薰、潘文輝扛起「終結者」重任。

李晨薰成名甚早，三級棒球階段國手資歷多，升上高中後先後打過U18亞洲青棒錦標賽、今年也代表參加小馬聯盟青棒賽，小馬青棒順利拿下冠軍，李晨薰回台後有點小疲勞。總教練周宗志表示，現階段讓李晨薰負擔長局數比賽吃力，設定他擔任終結者。

潘文輝、陳志杰高一就有破150公里火球，今年暑假兩人將升上高二。周宗志表示，高一同時有2名投手可投出150公里速球很難得，原本潘文輝、陳志杰都設定終結者，但集訓期間觀察，陳志杰投最後一局狀況較多，整體看來潘文輝較穩定，決定將陳志杰移往中繼。

潘文輝高中生涯第一個國際賽事，就碰上青棒最高層級比賽，要在高層級比賽中扛終結者壓力不小。周宗志表示，難免擔心，但是國內賽觀察潘文輝，場上不會有太大的情緒起伏，不容易受到影響，先前玉山盃青棒賽關鍵比賽讓他登板，也都能扛住壓力。

潘文輝高一就可投出153公里速球，未來備受看好。周宗志表示，潘文輝升上高二最重要的是增強身體素質，現在球速已經拉到破150公里，如果身體素質不夠，很容易受傷，肌力、重量訓練都需要再強化。（編輯：張雅淨）1080827