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陳偉殷中繼0.1局遇亂流 失1分無關勝敗

最新更新：2019/09/10 13:15

（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）旅美馬林魚隊投手陳偉殷，今天與釀酒人隊比賽6局登板中繼，接連被敲安打、投出保送，僅解決1人次失掉1分責失分，球隊終場以3比8吞敗，陳偉殷無關勝敗。

馬林魚隊今天與釀酒人隊交手，釀酒人隊首局就有攻勢，1人出局後靠著接連保送、安打、滾地球，開賽先拿下2分，5局再靠著觸身球保送、安打、短打推進、滾地球拿下第3分。

馬林魚隊前4局都沒有拿下分數，5局下半靠著保送、接連安打拿下1分；陳偉殷6局球隊1比3落後時接手中繼，讓首名打者敲出滾地球出局，接著連被敲出2支安打，再投出保送、讓對手攻占滿壘，1局沒有投完提前退場。

隊友金里（Tyler Kinley）接替投球，先被敲出高飛犧牲打失掉1分，這1分要算在陳偉殷身上，再讓釀酒人隊打者敲出飛球出局、沒有擴大失分危機。

馬林魚隊6局下半追回2分，將比數追至3比4落後，釀酒人隊7局上半再起攻勢，單局3支長打，包括葛蘭多（Yasmani Grandal）的兩分砲，單局再添4分、拉開領先差距，馬林魚隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

陳偉殷今天總計用21球投0.1局，被敲出2支安打，投出1次保送，失掉1分責失分，中止近2場出賽無失分，賽後防禦率6.97。（編輯：張芷瑄）1080910

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