大阪世博值得體驗 別讓唱衰聲阻擋腳步

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（中央社駐東京特派員戴雅真／4月24日）日本大阪關西世博開幕前爭議不斷，從會場建設費用因為通貨膨脹增加，到海外展館誤工、門票銷售慘澹等。然而，世博正式開幕後，儘管仍有零星狀況，記者實際體驗，以及民眾參觀後的回饋大多正面。大阪世博確實相當值得一去，眼見為憑，別讓唱衰聲阻擋了你的腳步。

大阪時隔55年再次舉辦世界博覽會，自4月13日至10月13日於大阪夢洲登場，展期184天，經濟效應估算約能達到2兆9000億日圓（約新台幣6700億元），吸引2800萬人次入場。

然而，開幕已超過一週，依舊有聲音質疑，在網路發達的當代社會，原本目的是讓全世界交流的世博有沒有必要繼續舉辦。

大阪世博在日本熱度不高，根據近期日媒民調，回答「不想去」等持否定意見的日本民眾接近7成，「想去」的只有32%。以年齡層來看，「想去」的比例以18至29歲最高，有45%；40多歲也是45%。相較之下，60多歲為25%、70歲以上只有22%，顯示年齡越高，參觀意願越低。

民調雖然沒有細問背後原因，但不難猜想大概是世博的寬闊場地讓年長者卻步，加上日本曾在2005年舉辦「愛．地球博」、1970年舉辦大阪世博，相較於年輕世代，年長者說不定體驗過至少1次，甚至2次世博。至於年輕人，親身體驗世博可能是生平第一次，意願相對高。

值得注意的是，在「政黨傾向」方面，支持主辦世博的「日本維新會」支持者有高達7成回答「想去」，顯示「想不想去世博」在日本並非單純的旅遊意願調查，更像是政治偏好調查。

這次大阪世博出現如此多雜音的背景原因，不能免除政治因素。大阪政壇由大阪維新會主導，是支持大阪主辦世博的主力，這也使得「反維新會」一派抓住世博猛力攻擊。

另外，世博會場未來規劃的可能選項之一為改建成「綜合度假設施」（IR），當中包括賭場，這讓反賭場民意加入反世博陣營，卻也使得批評聲不再純粹，瑕疵處被放大，不禁令人聯想起近年來的「取消文化」（Cancel Culture）。

「取消文化」原指碰到某些言行舉止令人無法接受的公眾對象，網友會以匿名方式批評，在網路掀起「炎上」加以抵制，最終讓對方「被取消」（cancelled）。

拋開立場因素，參加世博的體驗感不比東京迪士尼樂園差，甚至頗有類似之處。

東京迪士尼樂園面積是10個東京巨蛋大，每天平均約4萬5000人次入場。大阪世博會場面積為33個東京巨蛋大，目前最高紀錄是開幕第一天的11萬9000人次入場。

換算下來，迪士尼樂園還更擁擠一些。而且世博的計算方式包含上萬名工作人員，這些人實際上不會搶著和參觀民眾一起排隊。

相較於迪士尼樂園的熱門設施排隊往往60分鐘起跳，世博最熱門的場館如日本館、美國館等，並不需要排那麼久。世博採預約入場方式，和迪士尼搶快速通關異曲同工；甚至因為同樣建造在港口附近的填海造地，溫差大、風大的特色也類似。

台灣人熱愛東京迪士尼樂園，許多人甚至每年一刷。與其去東京迪士尼或大阪環球影城，在世博舉辦期間，不妨把這個遊玩配額用在限定版的大阪世博。

此外，大阪世博招牌、總長2公里的「大屋頂環」（大圓屋頂迴廊）造價344億日圓一開始被罵太貴、是世界上最貴的「遮陽傘」，但目前已被認證為全世界最大的木製建築。

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現場觀看就知道，它的宏偉程度已經超越「建築」，幾乎可稱之為「景觀」，壯麗程度也絕非透過照片、影片能夠體會。如果當初被唱衰時就退縮，大阪世博如今就會失去一大看點。

台灣民眾造訪大阪世博，除了前往22日正式開館、由玉山數位科技株式會社策劃展出的TECH WORLD館，也不要忘記到東門入口處附近，觀看台灣唯一受邀藝術家賴純純創作、色彩繽紛的「希望之花」。（編輯：陳妍君）1140424