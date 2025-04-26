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大阪世博首起遊客死亡 50多歲女性身體不適送醫不治

2025/4/26 10:26（4/26 12:57 更新）
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2025年大阪世界博覽會4月13日至10月13日於日本大阪的夢洲登場。（中央社檔案照片）
2025年大阪世界博覽會4月13日至10月13日於日本大阪的夢洲登場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者戴雅真東京26日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）24日出現首例遊客死亡案例。相關人士25日受訪時透露，一名50多歲女遊客心肺停止，病情危急送醫後不治。

產經新聞報導，世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）表示，自從大阪世博開幕以來，場內時不時出現中暑送醫等案例，但因病送醫後死亡是第一次。協會沒有對外公布場內迄今的送醫詳細狀況。

根據相關人士，這名女遊客感覺身體不適，接受會場內醫師的診察，隨後病情惡化，在24日下午2時半左右，經由會場西門被送往會場外的醫院。當時她已經失去意識，接受了急救人員的心臟按摩，最終在醫院被確認死亡。對於詳細病情，協會表示「沒辦法回答送醫後的情況」。

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自從大阪世博13日開幕以來，協會每天都向媒體舉行簡報，發表來場人數等資訊。雖然媒體有要求公布傷病者情況，但協會至今仍未公開。協會相關人士表示，「今後會朝向發布資訊的方向，進行實務上調整」。

隨著夏季到來，遊客出現中暑等身體不適的情況將增加。如果症狀輕微，會在會場內的診療所處理，情況嚴重則會被送到大阪市區的醫院治療。（編輯：田瑞華）1140426

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