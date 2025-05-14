不掏錢也能行善 立陶宛用稅金制度支持公益

這不是什麼惡趣味，而是慈善組織「立陶宛SOS兒童村」（SOS Vaikų Kaimai Lietuva）的廣告文宣，海報下方寫著「讓我們及時幫助孩子，分配1.2%」。

原來這是為了引起納稅人注意的宣傳，希望他們將立陶宛「1.2%所得稅分配制度」下的可分配金額捐給兒童村，在這些陷入困境的未成年人們「選擇消失前」幫助他們。

每逢報稅季，許多公益團體與文化機構紛紛推出宣傳廣告，希望獲得納稅人青睞，指定可分配的1.2%的稅額給自家單位。圖為癌童基金會設在馬路邊的大型廣告。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年5月14日

立陶宛的個人所得稅採用漸進式稅率制度，稅率根據所得類型與金額而有所不同。以就業相關所得來說，所得稅率以年收入12萬6532歐元（約新台幣430萬）為區分，此收入以下課20%，以上則課32%。

而這個「1.2%所得稅分配制度」，是讓納稅人可以將所得稅的1.2%轉向特定的公益或非營利組織，也就是說每個人都可以在報稅的同時做公益。

與直接捐款不同，對納稅人來說，這是把原本就要繳給國家的稅金撥給其他單位，沒有額外支出，所以更容易鼓勵民眾參與公益，同時支持國內非營利組織的發展。

也因此每逢報稅季，不只是兒童村，許多公益團體與文化機構也紛紛推出宣傳，希望獲得納稅人青睞，指定這筆1.2%的稅額給自家單位。

相較於台灣或是其他西歐國家的捐款抵稅制度，這種稅額指定捐贈的方式在中東歐國家較常見，特別是後共產國家，例如匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等，都設有類似制度。

台灣的捐款抵稅制度雖也鼓勵公益，但對中低收入者的誘因有限。立陶宛的制度不需自掏腰包，收入較低者也不會被排除在外。

根據立陶宛國家稅務局（VMI）的資料，每年約有超過50萬名納稅人利用1.2%所得稅分配制度支持超過2萬個非營利組織。2023年，這項制度募集了超過2100萬歐元（約新台幣7.1億元）的捐款。

從立陶宛軍隊、寵物收容所、癌童基金會，到支援烏克蘭的「藍/黃」（Blue/Yellow）組織，都是1.2%制度下受歡迎的捐款對象。

這筆1.2%的捐款乍看金額不大，卻是許多組織的重要資金來源。以「藍/黃」為例，根據2023年財報，該制度捐款占其總收入的6.8%，約190萬歐元（約新台幣6500萬元）。

根據立陶宛SOS兒童村2024年的估算，即使是領取最低薪資（稅後約777歐元，約新台幣2萬6000元）的納稅人，所得稅的1.2%也有約30歐元（約新台幣1020元），足以提供一位受庇護兒童兩週的午餐。

值得一提的是，這個稅金制度也可能使用在與自己更有直接利益關係的單位上。

去年我參加兒子的家長會時，老師告知因教室西曬影響上課，建議家長可將1.2%的提撥捐給學校，用於安裝窗簾和冷氣。

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包括我在內的許多家長都欣然同意，畢竟大家都希望孩子能在更好的環境中學習。最終教室也在下學期裝上了新的遮光窗簾與冷氣。

申報所得稅時雖然荷包還是疼，但想到自己能決定部分稅金的去向，又能順便行善，心裡就踏實了一些。（編輯：唐佩君）1140514