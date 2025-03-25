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中國要提升消費意願 蔡崇信：需重建商業信心

2025/3/25 13:05
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（中央社台北25日電）中國經濟不振、消費疲弱，電商巨頭阿里巴巴主席蔡崇信今天表示，官方推出刺激消費措施的時間不長，目前暫時未見到重大復甦跡象；而若要消費者重拾消費意願，需要重建商業信心。

綜合官方香港電台、星島日報等港媒報導，蔡崇信在香港出席一場滙豐全球投資高峰會時作了上述表示，並提到美國投資在人工智慧的金額龐大，但需求可能被高估，市場集資數以10億計美元資金投資於數據中心建設，但未與大型科技企業達成落成後使用協議，「某種泡沫已開始出現」，要謹慎對待產能過剩的情況。

對於中國消費會否回升的問題，蔡崇信表示，首先需要重建商業信心，中國國家主席習近平今年1月會見民營企業以來，已見到企業和企業家變得更加自信的明顯跡象，這對商界來說是非常明確的訊號，也就是「繼續前進」，對企業進行再投資並僱用員工。

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蔡崇信還表示，阿里巴巴過去12個季度的員工數量一直下降，但將「重新啟動並重新招聘」。

此外，蔡崇信指出，中國房市下跌也影響了消費者信心。他雖然不認為房地產價格將大幅上升，「但期望某個時候可見底」；而由於股市表現好，財富效應也會增強，有利消費者信心。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140325

#中國
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