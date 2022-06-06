NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力[影]

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NBA總冠軍賽的勇士、塞爾蒂克兩隊球員、教練在第2戰前，以行動呼籲終結槍枝暴力。圖為勇士的柯瑞穿橘色T恤，正面寫著「終結槍枝暴力」。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國大規模槍擊事件激增之際，正在打NBA總冠軍賽的勇士、塞爾蒂克兩隊球員、教練在第2戰前，以行動呼籲終結槍枝暴力。

警方今天表示，賓州費城昨天發生槍擊案，造成至少3人死亡、11人受傷，這是近期在德州、紐約州、奧克拉荷馬州陸續發生濫射事件後，美國最新一起槍枝暴力事件。

在舊金山進行的美國職籃NBA總冠軍賽第2戰前，球員和教練身穿橘色T恤，正面寫著「終結槍枝暴力」，背面則有一連串致力解決這個問題的團體。

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我們強烈認為，是時候讓人們注意並參與在全國限制槍枝暴力的行動了。」

「有很多方法可以限制（槍枝暴力），有些證明有效的法律正等待通過。」

德州南部一所小學上個月發生槍擊案，一名18歲槍手射殺19名兒童及2名教師後，柯爾激動地要求做出改變，他的呼籲獲得全美關注。

波士頓塞爾蒂克總教練烏度卡（Ime Udoka）也附和柯爾要求改革的呼籲。

烏度卡說：「我們都在同一條船上。」

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，今年到目前為止，美國已經發生至少239起大規模槍擊事件。他們對大規模槍擊案的定義是，「至少4人遭槍擊或槍殺，不包括槍手在內」。

美國總統拜登2日呼籲國會禁止攻擊性武器、擴大購槍者的背景調查，並實施其他槍枝管制措施，以解決一連串大規模槍擊事件。

無論是共和黨或民主黨支持者，絕大多數美國選民都贊成實施更嚴格的槍枝管制法，但國會裡的共和黨議員和一些溫和派民主黨議員，多年來一直阻止這類立法。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110606