美國週末逾300起槍案 釀124死325傷

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據統計，6月3日以來，美國各地發生300多起槍擊事件，有超過124人喪生。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社芝加哥6日綜合外電報導）根據華府非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（GunViolenceArchive.org）的數據，本月3日以來，美國各地發生300多起槍擊事件，有超過124人喪生、325人受傷。

路透社報導，上週末期間的300多名槍擊事件受害者當中，有費城的老師、亞利桑那州的青少年，以及芝加哥的警察，這一波槍擊事件讓槍枝暴力成為美國政壇焦點。

而週末之前，美國已經連續發生了德州尤瓦爾迪（Uvalde）、紐約州水牛城（Buffalo）、奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）大規模槍擊事件，這讓加強管制槍枝的正反兩派人馬再度陷入激烈辯論。

而週末一連串槍擊案後，槍枝暴力對個大城市的影響，讓部分地方首長大感灰心。

田納西州查塔努加（Chattanooga）一家夜店5日發生槍案，造成2死14傷後，市長凱利（Tim Kelly）在記者會中說：「我已厭倦站在諸位面前，談論槍枝和屍體。」

賓州費城南街（South Street）一家酒吧4日傳出槍響，奪了3條人命又傷及12人之後，市長肯尼（Jim Kenney）隔天說：「全美與費城都看到槍枝暴力激增的問題，這不僅使我心碎，更讓我感到憤怒。」

紐約州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署法案，將具購買半自動步槍資格由18歲提高到21歲。

而首都華府的議員們也在研究幾項槍枝管制的措施，但任何新的措施在立法上，都會面臨共和黨的重大挑戰，尤其是在聯邦參議院。

亞利桑那州鳳凰城社區型購物中心4日發生槍擊，奪走一名14歲女孩的性命，並讓另外8人受傷後，市長蓋耶哥（Kate Gallego）在推文中說：「現在就必須做出改變。」

上個週末，還有馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）及伊利諾州芝加哥（Chicago）的警察遭到槍擊。

槍擊事件發生後，芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）發表聲明說：「要有多少警察和居民成為槍枝暴力受害者，我們才會行動？」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110607