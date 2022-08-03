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道奇播報員Vin Scully過世 聲音陪伴球迷67年

2022/8/3 14:12（8/3 14:25 更新）
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有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利2日過世，享耆壽94歲。（圖取自twitter.com/TheVinScully）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利（Vin Scully）今天過世，享耆壽94歲。他一生奉獻棒球播報，聲音陪伴球迷長達67年。

洛杉磯道奇隊官網今天宣布史卡利過世的消息，官方社群帳號換上黑底搭配VIN字樣與麥克風圖形，紀念「永遠的道奇之聲」。美國職棒大聯盟也發表影片追思史卡利。

道奇隊總裁卡斯登（Stan Kasten）聲明表示：「我們失去了一位典範人物，他不只是一位播報員，更是一名人道主義者。他熱愛人群，他熱愛生活，他熱愛棒球和道奇隊，他的聲音將永遠被人聽見，永遠刻在我們所有人的腦海中。」

史卡利自1950年參與道奇隊的球賽播報，當時他年僅23歲，那是黑白電視機的年代，道奇隊的大本營仍在紐約布魯克林。

一直到2016年退休為止，史卡利播報超過9000場大聯盟比賽，聲音陪伴跨世代棒球迷，參與道奇隊歷代球星打下的一場又一場經典戰役。

美媒曾如此形容史卡利幾乎無人能比的播報資歷：「這個男人播報球賽的時間，比我們多數人的歲數還老；很多人的父母親還沒出生時，他已經在播報道奇隊比賽。」

透過史卡利的聲音，他播報的比賽包括1950年代大聯盟史上首名黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）、1960年代傳奇左投柯法克斯（Sandy Koufax）、1980年代名投賀西瑟（Orel Hershiser）及瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1990年代日本龍捲風野茂英雄以及跨入21世紀主宰投手丘的當代王牌柯蕭（Clayton Kershaw）。

大聯盟官網以詩意、優雅甚至具有文藝技巧來形容史卡利的播報風格，除了精確的描述場上狀況之外，還會適時留白，讓比賽現場的畫面與聲音自己說話。

史卡利生涯播報過19場無安打比賽、3場完全比賽，參與道奇隊6次拿下世界大賽冠軍。

道奇隊從東岸搬到西岸，球隊老闆與管理階層也歷經多次變動，但唯一不變的就是史卡利的聲音，從收音機一路登上電視機到後來的網路轉播，2020年他退休4年後還創立了自己的推特（Twitter）和Instagram帳號。（編輯：韋樞）1110803

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