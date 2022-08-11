英國繪本「雪人」作者布瑞格斯辭世 享壽88歲

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英國繪本作家布瑞格斯辭世，享壽88歲。他以1978年出版的經典作品「雪人」聞名。（David Sandison/Handout via 路透社）

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國繪本作家布瑞格斯（Raymond Briggs）以1978年出版的經典作品「雪人」（The Snowman）聞名。英國廣播公司（BBC）報導，家屬證實他已辭世，享壽88歲。

布瑞格斯的家屬說，他在世時備受喜愛，人們未來也將深深懷念他。

「衛報」（The Guardian）提到，企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）表示，布瑞格斯是9日上午與世長辭，但未透露逝世原因。

影片來源：uderzo1984（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

「雪人」於1982年改編成動畫，曾獲英國影藝學院電視獎（BAFTA TV Award）。

企鵝藍燈書屋童書部執行董事佛蘭塞斯卡．道（Francesca Dow）說：「布瑞格斯的書是繪本傑作，探討了一些身為人的基本問題，他精彩地省去文字，以插畫觸動大人和小孩。」

布瑞格斯原創的「雪人」兒童繪本沒有文字，曾獲圖書館協會（Library Association）的凱特．葛利納威獎（Kate Greenaway Medal）亞軍，這個獎項專門表彰年度最佳英國童書繪本。

布瑞格斯創作的兒童繪本「雪人」。（圖取自penguin.co.uk）

「雪人」在全球以各種形式售出超過550萬本。改編電視動畫也獲得美國奧斯卡獎最佳動畫短片提名，故事描述一名小男孩在大雪後醒來，堆了一個大雪人，後來雪人奇蹟似地有了生命。

布瑞格斯談到故事靈感來源時說：「我記得那個冬天，因為當時的降雪量是我畢生所見最多。雪慢慢下了整夜，我一早在明亮安靜的房間裡醒來，全世界都好像陷入一種夢幻般的寂靜。那是奇妙的一天…我就是在那天畫出了『雪人』。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110811