日本知名設計師三宅一生逝世 享壽84歲
2022/8/9 16:41（8/9 17:18 更新）
全球知名時尚設計師、曾獲文化勳章的三宅一生5日因癌症去世，享壽84歲。（共同社）
（中央社東京9日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，全球知名時尚設計師、曾獲日本文化勳章的三宅一生5日因癌症去世，享壽84歲。
三宅出生於日本廣島縣，多摩美術大學畢業後，前往法國學習高級訂製服裝設計，之後也在美國紐約工作，1970年成立三宅設計事務所，逐步發展為全球知名品牌。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110809
圖為三宅一生1971年10月接受媒體訪問。（共同社）
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▲三宅一生1984年照片。
▲三宅一生1984年照片。
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▲1993年3月，三宅一生與模特兒在巴黎的時裝秀舞台上合影。
▲1993年3月，三宅一生與模特兒在巴黎的時裝秀舞台上合影。
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▲三宅一生1994年3月的設計。
▲三宅一生1994年3月的設計。
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▲1994年3月7日，模特兒在巴黎展示三宅一生的皺褶禮服。
▲1994年3月7日，模特兒在巴黎展示三宅一生的皺褶禮服。
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