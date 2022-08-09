日本知名設計師三宅一生逝世 享壽84歲

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全球知名時尚設計師、曾獲文化勳章的三宅一生5日因癌症去世，享壽84歲。（共同社）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，全球知名時尚設計師、曾獲日本文化勳章的三宅一生5日因癌症去世，享壽84歲。

三宅出生於日本廣島縣，多摩美術大學畢業後，前往法國學習高級訂製服裝設計，之後也在美國紐約工作，1970年成立三宅設計事務所，逐步發展為全球知名品牌。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110809