傳印度擬排除中國平價手機進入市場 小米恐受創

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（中央社新德里8日綜合外電報導）彭博引述知情人士報導，印度為讓疲軟的國內產業恢復活力，打算限制中國智慧手機製造商販售價格低於1萬2000盧比（約150美元，新台幣4500元）手機，這將打擊小米等中國品牌。

路透社報導，印度電視台ET NOW今天也引述未指名通訊社消息報導，印度正尋求將中國企業排除在150美元以下手機市場之外，這將對小米和銳爾覓（Realme）等中企構成打擊。

知情人士告訴彭博（Bloomberg News），印度政府的目的是將中國大廠趕出全球第2大手機市場的較低階產品區塊。

因事涉敏感而要求匿名的消息人士還指出，銳爾覓和傳音等銷量高的中國品牌與本地手機製造商削價競爭，引發印度國內日益擔憂。

小米等中國手機品牌近年來日益仰賴印度市場來推動成長，因為中國市場經歷連串COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控後，消費大受影響。一旦它們被排除在印度初階手機市場之外，勢必會受到傷害。

根據市調公司Counterpoint的數據，截至今年6月的一季中，150美元以下手機占印度總手機銷量的1/3，其中8成是中國品牌產品。

小米在香港股市交易價格今天尾盤應聲擴大跌幅，收盤挫跌3.6%，使得今年以來累計跌幅超過35%。

知情人士說，目前仍不清楚印度總理莫迪（Narendra Modi）政府是否將宣布任何相關政策，或是透過非正式管道來表達它對中企的好惡。

莫迪政府先前曾利用非正式方式來禁用中企華為與中興的電信設備。當時當局並未制訂正式政策禁用中國網路設備，卻鼓勵印度的無線通訊服務業者採購其他來源產品。

小米、 銳爾覓和傳音的印度代表皆未回覆彭博的置評要求；印度科技部也未回覆彭博提出的詢問。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110808