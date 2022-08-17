艾成墜樓亡享年40歲 曾在超偶2奪冠、嘆愛是最難功課

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藝人艾成17日上午自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁，當場死亡。（圖取自facebook.com/eisonworld）

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）在「超級偶像2」奪冠的馬來西亞歌手艾成，來台發展多年並與演員王瞳相戀結婚；今天上午艾成被警方發現墜樓身亡，享年40歲，臉書停在感慨發文：「愛是人世間最難的功課」。

艾成 艾成小檔案 生日：1982年5月13日

本名：蔡艾成

國籍：馬來西亞

配偶：王瞳

經歷：

超級偶像第2季冠軍

戲劇-風水世家、新兵日記、父與子、我和我的兄弟·恩

唱片-《艾成的異想世界/萬人迷》、《首張個人專輯 Mr.l》、《愛．Rock．永遠》 看更多 關閉 與王瞳夫妻所屬的經紀公司鳳凰藝能回應中央社記者：「很震驚很遺憾收到這樣的消息，艾成就像我們的家人，大家都無法接受這個事實，目前會先處理艾成後事，也誠懇請各界給王瞳空間。事件的過程我們正會同警方進一步了解中。」

艾成本名蔡艾成，生於馬來西亞砂拉越，2009年成為選秀節目「超級偶像」第2季冠軍選手後，便留在台灣演藝圈發展，唱歌、主持、演戲各領域都有他活躍的身影。2020年7月底與愛情長跑10年的演員王瞳結婚。

近幾年艾成也經營副業有成，開設馬來西亞餐廳「艾叻沙」，全盛時期共開了4家店，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年4月忍痛收掉西門町創始店，但先前已為此貸款新台幣500萬，坦言壓力負擔大。

先前出席活動受訪時，艾成就曾透露自己有天在教會唱歌到一半覺得頭昏，回家測血壓飆高到170、心跳120多下，狀況很嚴重，當下緊張到不敢睡，抓著老婆王瞳的手，交代遺言「妳不要睡，我怕明天見不到妳」。

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艾成14、15日連兩天才在臉書感慨發文：「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上」、「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得著永恆！」沒想到今天就被發現在捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，讓粉絲和親友相當感慨。（編輯：唐聲揚）1110817

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艾成（右）和王瞳（左）於2020年結婚。（圖取自facebook.com/eisonworld）

藝人艾成17日上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜樓，落在3號出口旁（藍布覆蓋處），當場死亡；警方已趕抵封鎖現場。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年8月17日