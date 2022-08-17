艾成墜樓前晚王瞳發現他情緒異常 找教友陪伴仍難阻憾事

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藝人艾成（右）17日上午墜樓死亡，妻子王瞳（左）趕到警局說不知道為何丈夫會墜樓。（圖取自facebook.com/eisonworld）

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（中央社記者高華謙、王鴻國17日電）藝人艾成今天上午墜樓死亡，艾成妻子王瞳也趕到警局並表達不知道為何艾成會墜樓。初步了解，王瞳有請2名教友陪伴艾成，但仍無法阻止憾事發生。

艾成 艾成小檔案 生日：1982年5月13日

本名：蔡艾成

國籍：馬來西亞

配偶：王瞳

經歷：

超級偶像第2季冠軍

戲劇-風水世家、新兵日記、父與子、我和我的兄弟·恩

唱片-《艾成的異想世界/萬人迷》、《首張個人專輯 Mr.l》、《愛．Rock．永遠》 看更多 關閉 上午約10時自捷運蘆洲站共構大樓墜落在3號出口旁全家便利商店，當場死亡。警方也趕抵釐清案情。在外拍戲的藝人王瞳也趕到警局了解及說明。

初步了解，王瞳昨天晚上就發現艾成情緒異常，甚至無法對話，但因她今天上午必須前往宜蘭工作，於是找2名教友到蘆洲住處來陪伴艾成。

2名教友到場曾在門旁不斷安撫艾成，但艾成突然往房間方向衝過去，2人追到房間查看時已不見艾成的蹤影，後來才發現艾成墜樓身亡。

艾成遺體已送往板橋殯儀館，王瞳下午也在親友陪同下前往認屍，過程中並未對媒體發言。艾成墜樓原因仍有待警方進一步釐清。（編輯：方沛清）1110817

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