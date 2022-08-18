王瞳遭批未關心艾成 丁寧心疼：不能再失去另一人

（中央社記者葉冠吟台北18日電）歌手艾成昨天墜樓身亡，有網友湧入臉書苛責艾成的妻子王瞳，「怎麼沒幫幫艾成」，經紀公司緊急關閉王瞳粉專，藝人丁寧發文表示，「我們已經失去艾成，不能再失去另一個人。」

丁寧在個人臉書寫道：「關於生命，最該負責的只有自己。」她很喜歡艾成和王瞳，兩人都很善良單純。丁寧指出，外界每次看到伴侶自殺，很多人會把責任歸咎給另一伴並指責：「為什麼不幫他」、「為什麼不鼓勵他」，但非當事人的大家，實際上對他們的狀況一無所知。

丁寧認為，「我們不知道他們承受的痛苦，我們不知道他們有多努力，又怎麼能說任何評斷呢？」她表示，唯一知道的是，這個事件最痛苦的一定是王瞳，要如何面對下一步，創傷又要多久才能站起來，「懇請所有的人，讓出空間，閉上嘴巴，帶著祝福給王瞳，我們已經失去艾成，不能再失去另一個人。」

最後丁寧也鼓勵王瞳：「任何人都不是任何人的責任。妳可以悲傷失去他，好好悲傷，盡情的悲傷，但不要忘記，妳自己才是自己最大的責任，妳也要照顧自己。」

面對部分網友在臉書的惡意謾罵，藝人黃路梓茵（Lulu）也在臉書表示，希望大家高抬貴手，「失去親人的痛是無比巨大的，這時候不需要過多的關心更不用說這些無謂的批判。生活在網路世代的我們，能不能理性運用手中的科技，就是判斷是否為文明人的依據吧。」

Lulu表示，「我們需要多一點愛，批評別人不會讓自己變得更高級，你我都不是當事人，心地好一點，霸凌少一點，願逝者安息，也希望每個人都要好好的。」（編輯：張雅淨）1110818

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