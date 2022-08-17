王瞳步出相驗室由3人攙扶 經紀公司：非常虛脫

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歌手艾成17日驚傳在新北市蘆洲區墜樓身亡，他的妻子王瞳下午前往殯儀館相驗暨解剖中心，離開時腳步不穩，身邊有多人陪伴攙扶，將王瞳送上車離開。中央社記者高華謙攝 111年8月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）馬來西亞歌手艾成今天墜樓身亡，他的妻子王瞳下午前往殯儀館，離開時由3人攙扶，腳步有點不穩。艾成夫妻所屬經濟公司說，王瞳非常虛脫。

藝人王瞳下午4時許抵達新北市立殯儀館，直接坐車到館內新北市相驗暨解剖中心。由於現場媒體眾多，她一度無法下車，後來司機協助開車門後，她快步走進相驗室。約1小時30分後，王瞳腳步不穩走出相驗室，由3人在左、右與後方攙扶上車。

艾成與王瞳都是經紀公司鳳凰藝能旗下藝人，公司總經理趙善意在相驗結束後出面受訪表示，王瞳現在非常虛脫，相信任何人遇到這種事都非常悲痛，希望大家能給她空間療傷止痛，「我們希望她能走出來」。

趙善意說，王瞳本來前往宜蘭，在雪山隧道接到噩耗隨即折返，有些人苛責王瞳怎麼沒幫幫艾成，他覺得過於要求。現在為了讓王瞳心情不要受傷害，已關閉她個人社群網站臉書Facebook，全力幫她。

趙善意表示，艾成是基督徒，將與教會一起舉辦宗教儀式，確認追思禮拜時間後會通知。媒體詢問是否會設點讓粉絲追思，他說，會徵詢艾成家人意見、及教會辦理可能性來安排，會試試並想辦法滿足粉絲需求。

趙善意說，目前已緊急通知艾成父母趕到台灣，正與政府洽辦相關程序，他們很快會抵達台灣參與治喪事宜。

艾成本名蔡艾成，生於馬來西亞砂拉越，2009年成為選秀節目「超級偶像」第2季冠軍選手後，便留在台灣演藝圈發展，唱歌、主持、演戲各領域都有他活躍的身影。2020年7月底與愛情長跑10年的演員王瞳結婚。（編輯：方沛清）1110817