持續86小時通訊障礙 日本業者宣布全面恢復正常

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經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI 2日凌晨起發生通訊障礙，5日宣布確認已在下午3時36分全面恢復正常，總共歷時約86小時。（共同社）

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（中央社東京5日綜合外電報導）經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI，從7月2日凌晨1時35分發生全國性通訊障礙，到今天宣布確認已在下午3時36分全面恢復正常，整個過程歷時約86小時。

日本放送協會（NHK）報導，KDDI旗下品牌除了au受到影響，使用相同線路的UQ mobile及povo也同樣出現通訊障礙；而使用au線路業者的服務內容同受影響。

KDDI這次全國性通訊障礙影響層面相當廣，氣象觀測、提領現金、宅配、公車系統及貨物列車行駛等與生活息息相關的服務，全數受到程度不等影響。

KDDI公司4日下午4時曾宣布，全國行動數據及語音通話服務幾乎恢復正常，接著又在同日晚間舉行的記者會上預估，全面恢復正常時間點應落在5日傍晚，最後在今天宣布，已在下午3時36分確認個人與企業用戶皆可正常使用相關服務。

因此，歷時約86小時的大規模通訊障礙終於結束。KDDI推估，這次受到影響的用戶最多可能高達3915萬。

面對業者長時間發生通訊障礙，卻沒有充分告知用戶，日本政府主管機關總務省除了將透過外部專家組成的會議來檢視KDDI因應作為外，也將考量基於KDDI報告給予行政指導。

對於這次發生讓不少用戶陷入混亂狀態的通訊障礙，許多用戶利用Wi-Fi連線得以使用通訊軟體跟親友同事取得聯繫，讓日本網友把「不幸中的大幸」改稱為「不幸中的Wi-Fi」，一度進入推特熱門趨勢排行。

由於KDDI也有提供固定電話服務，這次同受通訊障礙影響，造成部分民眾無法聯繫老家雙親。

因此，這次通訊障礙也讓不少民眾想起公共電話，日本社群網站上有網友分享「公共電話外大排長龍」等訊息，讓公共電話作為緊急時的聯繫方式受到關注。

不過，日本各地公共電話數量因使用者驟減持續減少，跟約20年前相比，2021年3月的數量已降至1/5以下。更重要的是，就算找得到公共電話，不少年輕世代會不會使用可能也是問題。

NTT東日本公司（東日本電信電話）2017年所做民調顯示，約85%的小學生從未使用過公共電話。

因此，NTT東日本等業者不斷透過漫畫宣傳如何使用公共電話，也利用虛擬實境方式讓孩童體驗如何撥打公共電話等，持續進行相關宣導。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110705