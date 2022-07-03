日本電信業者系統異常逾30小時 暴露物聯網脆弱

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（中央社東京3日綜合外電報導）經營au等行動通訊品牌的日本大型電信業者KDDI，從2日凌晨1時35分發生全國性通訊障礙，至今超過30小時仍未完全修復。這次系統異常不僅影響個人用戶，也暴露出物聯網的脆弱。

日本放送協會（NHK）報導，KDDI社長高橋誠今天上午舉行記者會公開致歉，並表示這次受到影響的用戶數最多可能約3915萬人。

日本氣象廳表示，受到KDDI通訊不穩影響，截至今天上午11時止，在全國設置的AMeDAS（地區氣象觀測系統），共有204處無法傳送資訊，但目前對天氣及颱風預報等並未產生重大影響。

高橋說，會竭盡全力朝完全恢復正常進行因應。西日本地區會在今天上午11時左右完成搶修；東日本地區則預估在今天下午5時30分左右恢復正常。

●業者致歉 當局暗示可能祭處分

高橋說，發生這麼重大的事故，他感到非常抱歉，身為經營者負有重大責任；但現在必須及早恢復網路正常運作，他會積極正視這次發生的事故，希望盡速完成搶修。

每日新聞報導，日本總務大臣金子恭之今天受訪時說，行動電話是國民生活及社會經濟的重要基礎設施，對這次發生長時間影響這麼多用戶難以使用相關服務的情況，感到非常遺憾。

金子也要求KDDI深刻理解這次事故，採取根本的解決方式防止類似情況再度發生。

日本電氣通信事業法規定，用來撥打119號等緊急通報的通訊服務，如果發生影響逾3萬用戶超過1小時的情況，就視為「重大事故」。

金子說，對這次KDDI發生的通訊障礙，「我理解屬於重大事故」，將基於相關法令「採取應有作為」。金子的說法暗示可能對KDDI祭出相應行政處分。

日本經濟新聞報導，KDDI這次的通訊障礙歷時超過30小時，可說是相當罕見情況，影響層面不光是無法使用語音通話，還擴及自動櫃員機（ATM）、汽車聯網服務等，凸顯現今物聯網（IoT）普及，一旦發生通訊故障，就會對整個生活帶來嚴重影響的問題。

●物聯網普及 通訊障礙影響層面廣

根據日經整理，KDDI這次的通訊障礙在銀行部分，造成大垣共立銀行190台ATM無法使用。

在交通部分，日本航空公司在成田機場與羽田機場的工作人員無法使用無線電對講；小田急巴士公司無法使用用來掌握巴士所在位置的系統。

在物流部分，宅配龍頭黑貓宅急便（大和控股公司）無法更新配送狀況，也無法跟宅配員聯繫；JR貨物無法掌握貨櫃所在的位置，在全國車站發生列車誤點。

在汽車部分，豐田汽車公司與鈴木汽車公司提供車主緊急時可聯繫總機的聯網功能，部分無法使用。

另外受影響的民生服務還包括守護高齡者的APP無法正常運作、氣象廳AMeDAS觀測點無法傳送資料、電廠無法量測電力使用量等。

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KDDI過去曾在2012年底到2013年5月，接連發生行動數據故障的大規模通訊障礙，並接受日本政府總務省行政指導，但影響所及都是個人用戶，這次出狀況的5G通訊還影響到產業界，對社會帶來更重大影響。

日本各大電信公司近年相繼發生幾起大規模通訊障礙事故，最近一起是2021年10月NTT docomo在伺服器轉換工程出問題，造成以個人用戶為主的1290萬用戶無法使用語音通話及行動數據，到完全恢復正常花了約29小時，遭總務省認定為「重大事故」，並給予行政指導。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110703